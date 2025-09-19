Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
Tajani: "C'è linguaggio violento, Conte e Schlein abbassino toni" – Il video

19 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 "Quel che è successo al ministro Zangrillo è segno di un linguaggio violento verso chi la pensa diversamente. Si può criticare il Governo, ma non così. Il mio appello a Schlein e Conte non era a non fare opposizione. Ma indicare a pubblico ludibrio qualcuno con nomi e cognomi accusandoli di essere complici o organizzatori di un genocidio è folle e grave. Così si va oltre quello che è lecito" così il Ministro Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

