«Non le lasciava giocare alle slot machine». A Padova baby gang di minorenni picchia la proprietaria di un bar

Identificate una 13enne italiana di origini albanesi e una 15enne di origine marocchina. Le due erano già note alle autorità per precedenti

È stato negato loro di giocare alle slot machine perché minorenni, e per tutta risposta hanno aggredito la proprietaria di un bar. È successo a Padova, nei pressi della stazione ferroviaria. La baby gang sarebbe composta da quattro ragazzine – tutte intorno ai 13 anni di età. Mercoledì 3 settembre le ragazze avrebbero assalito con calci e pugni la proprietaria 50enne di un locale. In particolare, sarebbe stata una delle quattro, di origini albanesi, ad insistere per giocare alle macchinette. Dopo il diniego, avrebbe colpito alla testa la donna, con il proprio cellulare. A chiamare i poliziotti sono stati alcuni passanti che hanno notato la scena.

Le numerose segnalazioni a carico della 13enne

Dopo l’aggressione non è stato difficile per gli agenti identificare due delle quattro ragazze, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo aver colpito la proprietaria del bar – 50 anni, di origine cinese – con il proprio cellulare, la ragazza le avrebbe strappato anche delle ciocche di capelli. Poi, insieme alle amiche, l’avrebbe buttata a terra per prenderla a calci e pugni. La tredicenne che ha dato inizio alla colluttazione, italiana di origini albanesi, da marzo ad oggi sarebbe stata già segnalata in altre quattro occasioni, per lesioni provocate a giovanissime vittime o a seguito di immotivate aggressioni, sempre in gruppo con altre minorenni, anche con l’obiettivo di commettere rapine.

L’altra minorenne indagata per molestie e disturbo alle persone

L’altra ragazzina identificata dalle autorità è una 15enne marocchina, già nota alla Questura di Padova perché ad agosto era stata indagata dalla Squadra Mobile per molestie e disturbo alle persone. Tutto questo, sempre in gruppo con altre minorenni. La giovane era stata sottoposta a daspo urbano, con il divieto di accedere o stazionare nei locali pubblici presenti in Piazzale Stazione di Padova e aree limitrofe. Tuttavia, è comunque tornata in zona per l’aggressione al bar.