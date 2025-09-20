Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Dazi, Fitto a Open: "Intesa migliore possibile anche se sarebbe stato meglio non averli proprio" – Il video

20 Settembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Parma, 19 settembre 2025 "Se mi chiede, li voleva o no i dazi? Ovviamente le risponderò di no, ma guardando i numeri delle tariffe rispetto agli altri Paesi del mondo, l’Europa si posiziona tra i migliori risultati. Ma nel frattempo è fondamentale aprirsi a nuovi mercati" così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto, intervenendo in videoconferenza al Festival di Open. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

