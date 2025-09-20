A Mosca arriva l’Intervision Song Contest, così Putin vuole sfidare l’Europa e l’Eurovision. E partecipano anche gli Stati Uniti

Saranno 23 i Paesi che parteciperanno alla kermesse, erede dei tempi della Guerra Fredda. Ma anche Trump dà segni di «disgelo»

Se l’Eurovision non mi vuole, me ne creo uno nuovo. Deve essere stato più o meno questo il pensiero del presidente russo Vladimir Putin quando ha deciso di creare, o meglio rigenerare, l’Intervision Song Contest, una vera e propria controparte della kermesse musicale europea. Dopo l’esclusione d’ufficio sancita nel 2022, all’indomani dell’aggressione militare dell’Ucraina, Mosca ritorna sul palco musicale mondiale con un evento che intende dichiaratamente sfidare l’Occidente. Anzi, porsi come valida alternativa in un mondo che sembra di nuovo dividersi in due blocchi, anche al ritmo delle melodie.

Gli amici di Mosca: chi partecipa all’Intervision

All’evento, organizzato alla Live Arena di Mosca, parteciperanno i cantanti di 23 Paesi del mondo. Tra questi ci sono molte ex repubbliche sovietiche, come l’Uzbekistan, e alcune nazioni del Brics (Brasile, Cina, India, Sud Africa). Ma anche Arabia Saudita, Qatar, Venezuela, Vietnam e Madagascar. In totale 4 miliardi e mezzo di abitanti, anche se è un po’ difficile che si connettano tutti per la kermesse. Lo scopo però è chiaro: dimostrare che la Russia ha ancora molti amici, e potenti.

La partecipazione degli Stati Uniti

Ma, quasi a sorpresa date le tensioni delle ultime settimane, canterà sul palco anche il rappresentate degli Stati Uniti. Un segno di «disgelo», secondo la Bbc, che però ha già dovuto scavalcare un primo ostacolo. Il primo candidato americano, Brandon Howard, si sarebbe ritirato dalla competizione per «problemi familiari», venendo così sostituito dal greco-australiano (ma residente Los Angeles) Vassy.

Le origini dell’Intervision Song Contest

In realtà, a essere sinceri, l’Intervision Song Contest non è un’idea partorita da Putin nelle ultime settimane. La kermesse, anzi, risale all’epoca della Guerra Fredda, quando ancora una volta Mosca aveva sentito il bisogno di affermarsi anche sul piano culturale e musicale come antagonista degli Stati Uniti e del blocco occidentale. Questa volta però, è diverso. Gli Stati Uniti ci sono: «Il tentativo di isolarci è fallito», ha esultato il ministro degli Esteri Sergej Lavrov.