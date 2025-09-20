Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Furlani (atleta Polizia di Stato): "Dedico la vittoria ai mondiali atletica Tokyo al mio team" – Il video

20 Settembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Fiumicino, 20 settembre 2025 "La vittoria l'ho dedicata a tutto il mio team dopo la gara perché abbiamo lavorato in una stagione lunghissima e ci tenevo a ringraziare tutti quanti. La gara ho capito di averla vinta dopo che era finita. Vuol dire tanto perché ti da l'opportunità di essere un atleta professionista ed è la cosa più bella. Il poliziotto e l'atleta hanno in comune il fatto che devono dare il buon esempio non solo in campo ma anche fuori dalla pista. Conto di rientrare in pista e cercare di saltare sempre più lontano" così Mattia Furnali, medaglia d'oro ai Mondiali di atletica di Tokyo e membro del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, dopo essere atterrato a Fiumicino. Courtesy: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

