Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ESTERIArrestiGazaIsraelePalestinaVideo

Israele, la storia del direttore d’orchestra Ilan Volkov. Il suo discorso per Gaza, poi il suo arresto, mentre era diretto verso la Striscia – Il video

20 Settembre 2025 - 23:11 Stefania Carboni
embed
ilan volkov
ilan volkov
«Vengo da Israele e vivo lì. Lo amo, è casa mia. Ma ciò che sta accadendo ora è atroce e orribile su una scala inimmaginabile», aveva dichiarato alla Royal Albert Hall, in un intervento diventato virale. Ora è stato fermato in una manifestazione al confine. Le sue parole: «Fermiamo il genocidio. Sta rovinando tutto. Fermiamolo subito»

Il direttore di orchestra israeliano Ilan Volkov è stato arrestato dalla polizia israeliana con altre tre persone mentre marciavano verso il confine di Gaza. Un’azione per chiedere di fermare le operazioni militari sulla Striscia che hanno provocato la morte di migliaia di persone. Nelle immagini si vede Volkov, direttore della Bbc Scottish Symphony Orchestra, esser portato via mentre grida: «Dobbiamo fermare il genocidio subito. Sta rovinando la vita di tutti. Fermatelo». Qualche giorno fa Volkov era intervenuto sulla situazione a Gaza chiedendo pubblicamente di fermare la guerra durante una sua esibizione ai BBC Proms alla Royal Albert Hall.

Il discorso del direttore d’orchestra Volkov: «Israeliani ebrei e palestinesi non possiamo fermare tutto questo da soli»

Volkov ha pronunciato un discorso con parole che sono poi diventate virali sui social. «Nel mio cuore c’è un grande dolore. Ora, ogni giorno, da mesi. Vengo da Israele e vivo lì. Lo amo, è casa mia. Ma ciò che sta accadendo ora è atroce e orribile su una scala inimmaginabile. Lo so, lo so. La politica, se non volete sentir parlare di politica, la politica fa parte della vita. Ogni giorno. Ogni giorno lottiamo per i nostri diritti. So che molti di noi si sentono completamente impotenti di fronte a tutto questo. Palestinesi innocenti vengono uccisi a migliaia. Sfollati più volte, senza ospedali, senza scuole. Senza sapere quando sarà il prossimo pasto. Gli ostaggi israeliani sono tenuti in condizioni disumane, da due anni. E i prigionieri politici languono nelle carceri israeliane. Israeliani ebrei e palestinesi…», incalza il maestro prima di venire interrotto da qualcuno nel pubblico. Lui si volta, e replica: «Lasciatemi finire, poi potrete maledirmi. Quanto volete, nessun problema». «Israeliani ebrei e palestinesi non possiamo fermare tutto questo da soli. Vi chiedo, vi supplico tutti di fare il possibile per fermare questa follia. Ogni piccola azione conta, mentre i governi esitano e aspettano. Non possiamo permettere che questa situazione continui ogni momento che passa mette a rischio la sicurezza di milioni di persone. Insieme», ha dichiarato. La BBC non era a conoscenza del fatto che intendesse rilasciare una dichiarazione politica. Ha interrotto la trasmissione poco prima del suo intervento. Volkov ha poi rilasciato un’intervista a Jessica Duchen per il sito web del Times.

Chi è Ilan Volkov

Figlio di Alexander Volkov, pianista concertista di origini ucraine e della tedesca Shulamit Volkov, docente della Scuola di studi storici dell’Università di Tel Aviv, è diventato nel gennaio 2003, il più giovane direttore d’orchestra nominato all’epoca per un’orchestra della BBC. Nel 2004 fu nominato Giovane Musicista dell’Anno della Royal Philharmonic Society, e nel 2008 la SSO della BBC annunciò la nomina di Volkov come suo direttore ospite principale. Ha una lunga e brillante carriera come direttore d’orchestra. Ed è specializzato nella musica scritta “tra il 1909 e gli anni ’20”. Ha una compagna Maya Dunietz, e ha avuto con lei una figlia, Nadia, nata nell’agosto del 2007 in Israele.

Articoli di ESTERI più letti
1.

In volo circolare per un’ora senza poter atterrare, dalla torre di controllo nessuna risposta e la pista è buia: «Si è addormentato»

2.

Ma davvero la Russia può attaccare la Nato e l’Europa? Gli 007 italiani dicono di no

3.

Tre bombardieri russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia per 12 minuti, respinti da F-35 italiani. «Chiesta l’attivazione dell’art.4 della Nato»

4.

Ilaria Salis adesso ha paura di finire in carcere: «Rischio un mandato d’arresto europeo»

5.

L’Estonia si prepara all’invasione russa: pronti 600 bunker, paludi e fossati da 40 km. Lo «scudo orientale» e il piano di difesa dei Paesi baltici

leggi anche
funerali charlie kirk
ESTERI

Un uomo armato è stato arrestato allo stadio dove si terranno i funerali di Charlie Kirk. Il fermo alla vigilia, allerta massima sulla sicurezza

Di Stefania Carboni
vladimir putin russia ucraina guerra
ESTERI

«Putin vuole l’escalation, sa che Trump non si spenderà per Kiev», la voce velenosa dal Cremlino. Tajani scettico: «Nessuna svolta sulla pace fino al 2026»

Di Ugo Milano
aeroporto cyber attacco
ESTERI

Cyberattacco agli aeroporti europei, Bruxelles in tilt ancora senza soluzione. A Londra più di 100 voli in ritardo, disagi a Berlino

Di Valentina Romagnoli