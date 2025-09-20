Israele, la storia del direttore d’orchestra Ilan Volkov. Il suo discorso per Gaza, poi il suo arresto, mentre era diretto verso la Striscia – Il video

«Vengo da Israele e vivo lì. Lo amo, è casa mia. Ma ciò che sta accadendo ora è atroce e orribile su una scala inimmaginabile», aveva dichiarato alla Royal Albert Hall, in un intervento diventato virale. Ora è stato fermato in una manifestazione al confine. Le sue parole: «Fermiamo il genocidio. Sta rovinando tutto. Fermiamolo subito»

Il direttore di orchestra israeliano Ilan Volkov è stato arrestato dalla polizia israeliana con altre tre persone mentre marciavano verso il confine di Gaza. Un’azione per chiedere di fermare le operazioni militari sulla Striscia che hanno provocato la morte di migliaia di persone. Nelle immagini si vede Volkov, direttore della Bbc Scottish Symphony Orchestra, esser portato via mentre grida: «Dobbiamo fermare il genocidio subito. Sta rovinando la vita di tutti. Fermatelo». Qualche giorno fa Volkov era intervenuto sulla situazione a Gaza chiedendo pubblicamente di fermare la guerra durante una sua esibizione ai BBC Proms alla Royal Albert Hall.

Israeli conductor Ilan Volkov, who last week called for an end to the war during a London concert, was arrested at a demonstration on the Gaza border against the war.



“Stop the genocide. It’s ruining everything. Stop it now.”



Il discorso del direttore d’orchestra Volkov: «Israeliani ebrei e palestinesi non possiamo fermare tutto questo da soli»

Volkov ha pronunciato un discorso con parole che sono poi diventate virali sui social. «Nel mio cuore c’è un grande dolore. Ora, ogni giorno, da mesi. Vengo da Israele e vivo lì. Lo amo, è casa mia. Ma ciò che sta accadendo ora è atroce e orribile su una scala inimmaginabile. Lo so, lo so. La politica, se non volete sentir parlare di politica, la politica fa parte della vita. Ogni giorno. Ogni giorno lottiamo per i nostri diritti. So che molti di noi si sentono completamente impotenti di fronte a tutto questo. Palestinesi innocenti vengono uccisi a migliaia. Sfollati più volte, senza ospedali, senza scuole. Senza sapere quando sarà il prossimo pasto. Gli ostaggi israeliani sono tenuti in condizioni disumane, da due anni. E i prigionieri politici languono nelle carceri israeliane. Israeliani ebrei e palestinesi…», incalza il maestro prima di venire interrotto da qualcuno nel pubblico. Lui si volta, e replica: «Lasciatemi finire, poi potrete maledirmi. Quanto volete, nessun problema». «Israeliani ebrei e palestinesi non possiamo fermare tutto questo da soli. Vi chiedo, vi supplico tutti di fare il possibile per fermare questa follia. Ogni piccola azione conta, mentre i governi esitano e aspettano. Non possiamo permettere che questa situazione continui ogni momento che passa mette a rischio la sicurezza di milioni di persone. Insieme», ha dichiarato. La BBC non era a conoscenza del fatto che intendesse rilasciare una dichiarazione politica. Ha interrotto la trasmissione poco prima del suo intervento. Volkov ha poi rilasciato un’intervista a Jessica Duchen per il sito web del Times.

Chi è Ilan Volkov

Figlio di Alexander Volkov, pianista concertista di origini ucraine e della tedesca Shulamit Volkov, docente della Scuola di studi storici dell’Università di Tel Aviv, è diventato nel gennaio 2003, il più giovane direttore d’orchestra nominato all’epoca per un’orchestra della BBC. Nel 2004 fu nominato Giovane Musicista dell’Anno della Royal Philharmonic Society, e nel 2008 la SSO della BBC annunciò la nomina di Volkov come suo direttore ospite principale. Ha una lunga e brillante carriera come direttore d’orchestra. Ed è specializzato nella musica scritta “tra il 1909 e gli anni ’20”. Ha una compagna Maya Dunietz, e ha avuto con lei una figlia, Nadia, nata nell’agosto del 2007 in Israele.