Un uomo armato è stato arrestato allo stadio dove si terranno i funerali di Charlie Kirk. Il fermo alla vigilia, allerta massima sulla sicurezza

Attese per domani 100mila persone per l'ultimo saluto all'attivista al State Farm Stadium di Glendale. Il Secret Service ha messo un piano di sicurezza alla pari del Super Bowl

Un uomo armato che sosteneva di essere legato alle forze dell’ordine è stato arrestato allo State Farm Stadium di Glendale, dove si terranno domani i funerali di Charlie Kirk. A riportare la notizia è la Fox citando il Secret Service. L’uomo è stato fermato per «comportamento sospetto». «L’individuo non è un membro delle forze dell’ordine autorizzate a intervenire durante l’evento ed è attualmente in stato di fermo», ha dichiarato il portavoce del Secret Service all’emittente. Secondo indiscrezioni si tratterebbe un vicesceriffo dell’Idaho che si è presentato con credenziali scadute.

Cecchini, droni e centinaia di federali: il piano del Secret Service

Sale l’allerta in vista dell’evento di domani dove il servizio di sicurezza sarà improntato sul modello Super Bowl, l’evento sportivo di football americano più seguito negli Usa. Allo State Farm Stadium di Glendale sono attese 100mila persone per l’ultimo addio al 31enne attivista conservatore, ucciso il 10 settembre durante un evento pubblico alla Utah Valley University. Il feretro di Kirk sarà portato sul campo dove giocano abitualmente gli Arizona Cardinals. Ma il rischio di attentati è alto. Tanto che il Secret Service ha innalzato a 1, il più alto, il livello di allerta. Un ex poliziotto di New York, Pat Brosnan, intervistato da Fox, ha avvisato i partecipanti, invitando loro a prestare attenzione: «Guardate chi avete alla vostra destra, chi alla vostra sinistra, davanti e dietro». Ci saranno centinaia di federali, cecchini appostati, elicotteri e droni che sorvoleranno la zona. Vietati zaini non trasparenti e ammesse solo buste di plastica.

Apre la cerimonia la vedova di Kirk, atteso il discorso di Trump

Per partecipare all’evento, pubblico, basta solo un’iscrizione attraverso il sito di Turning Point Usa, l’organizzazione co-fondata da Kirk. La vedova di Kirk, Erika, nominata nel frattempo amministratore delegato dell’organizzazione aprirà la cerimonia. Mentre è atteso soprattutto il discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo ad annunciare la sua presenza all’evento.