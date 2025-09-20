Svolta sull’uomo trovato morto in un garage a Loreto, arrestato un 37enne. Il giallo del corpo in decomposizione e il sangue

Della vittima era stata denunciata la scomparsa qualche giorno fa in un paese vicino. I sospetti sulla data del delitto

Svolta nella notte sul mistero del cadavere in stato di decomposizione con ferite alla testa e insanguinato, ritrovato ieri nel garage di un’abitazione in via Altotting 4 a Loreto, in provincia di Ancona. Fermato dai carabinieri e portato in carcere nella notte come indiziato del delitto un 37enne, originario di Erba ma residente nel palazzo, con precedenti penali: è il compagno della proprietaria del garage.

Chi era la vittima

La vittima è Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa qualche giorno fa a Castelfidardo, una cittadina a pochi chilometri da Loreto. Dallo stato di decomposizione in cui è stato trovato il suo corpo, gli inquirenti sospettano che il decesso risalga a poco dopo la sua scomparsa. Si indaga sul movente dell’omicidio.

