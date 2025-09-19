Loreto, uomo trovato senza vita in un garage non suo. Ancora senza identificazione, seguita la pista dell’omicidio

A trovarlo nel box una giovane coppia, proprietaria del box. Ancora non è chiaro come la vittima, sconosciuta ai due, sia potuta entrare all'interno

Sembra un vero e proprio giallo quello che è successo a Loreto (Ancona) dove un uomo, ancora senza identificazione, è stato trovato privo di vita all’interno di un garage, in via Altotting 4. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, presentava varie macchie e striature di sangue, addosso e intorno. A scoprirlo i proprietari del garage che non conoscono la persona ritrovata e non sanno nemmeno come possa esser entrata.

La scoperta della giovane coppia: l’uomo trovato a faccia in giù

Al momento non vi sarebbe alcuna identificazione ufficiale della vittima e i carabinieri, dati i segni di morte violenta sul cadavere, stanno seguendo la pista dell’omicidio. La giovane coppia che abita in un appartamento nel palazzo e che si è ritrovata il morto in garage non conosceva la vittima. L’uomo è stato rinvenuto a faccia in giù e, fino al tardo pomeriggio di oggi, nessuno ha potuto vederlo da vicino se non gli operatori della scientifica, mentre erano in corso accertamenti nel box, intorno e dentro il palazzo, alla ricerca di tracce ematiche o altri indizi. Si sono rincorse durante la giornata tante indiscrezioni e ipotesi, tra cui il fatto che la vittima avesse un sacchetto intorno al capo, non confermata dagli investigatori, o che potesse essere una persona che non si trova da qualche giorno in un altro centro nelle vicinanze.