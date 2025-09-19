Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
ATTUALITÀAnconaInchiesteMarcheOmicidi

Loreto, uomo trovato senza vita in un garage non suo. Ancora senza identificazione, seguita la pista dell’omicidio

19 Settembre 2025 - 23:07 Stefania Carboni
embed
loreto morto garage
loreto morto garage
A trovarlo nel box una giovane coppia, proprietaria del box. Ancora non è chiaro come la vittima, sconosciuta ai due, sia potuta entrare all'interno

Sembra un vero e proprio giallo quello che è successo a Loreto (Ancona) dove un uomo, ancora senza identificazione, è stato trovato privo di vita all’interno di un garage, in via Altotting 4. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, presentava varie macchie e striature di sangue, addosso e intorno. A scoprirlo i proprietari del garage che non conoscono la persona ritrovata e non sanno nemmeno come possa esser entrata.

La scoperta della giovane coppia: l’uomo trovato a faccia in giù

Al momento non vi sarebbe alcuna identificazione ufficiale della vittima e i carabinieri, dati i segni di morte violenta sul cadavere, stanno seguendo la pista dell’omicidio. La giovane coppia che abita in un appartamento nel palazzo e che si è ritrovata il morto in garage non conosceva la vittima. L’uomo è stato rinvenuto a faccia in giù e, fino al tardo pomeriggio di oggi, nessuno ha potuto vederlo da vicino se non gli operatori della scientifica, mentre erano in corso accertamenti nel box, intorno e dentro il palazzo, alla ricerca di tracce ematiche o altri indizi. Si sono rincorse durante la giornata tante indiscrezioni e ipotesi, tra cui il fatto che la vittima avesse un sacchetto intorno al capo, non confermata dagli investigatori, o che potesse essere una persona che non si trova da qualche giorno in un altro centro nelle vicinanze.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gino Cecchettin, la reazione al pestaggio di Filippo Turetta in carcere: «Perché non mi fa sentire felice»

2.

Paolo Mendico suicida per i bulli, la procura dei minori convoca 4 compagni. «C’era chi rideva ai funerali»

3.

Paolo Mendico suicida per i bulli: i disegni osceni nei bagni, gli incontri con la psicologa, e quella volta che la maestra lo rimproverò: «Hai sempre ragione tu?»

4.

Dai video in consiglio al sequestro milionario: nei guai Angelo Napolitano, il tiktoker dell’elettronica a prezzi stracciati

5.

Basciano, confermato il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: braccialetto elettronico ma potrà rivedere la figlia

leggi anche
gino cecchettin festival di open parma
ATTUALITÀ

Gino Cecchettin al Festival di Open: «Filippo Turetta? Dovrebbe farsi studiare per capire come disinnescare quella violenza» – Il video

Di Alba Romano
antitumorali
ATTUALITÀ

Napoli, furto all’Istituto tumori: rubati farmaci per un valore di quasi mezzo milione di euro

Di Stefania Carboni
malore mamma bambino cellulare soccorsi
ATTUALITÀ

La mamma si sente male, il figlio di 6 anni le prende il cellulare e la salva: cosa ha fatto il piccolo Sasy per chiamare i soccorsi

Di Alba Romano