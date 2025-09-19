La mamma si sente male, il figlio di 6 anni le prende il cellulare e la salva: cosa ha fatto il piccolo Sasy per chiamare i soccorsi

Mentre l’ambulanza stava arrivando, il bimbo è anche riuscito a tenere calma la sorellina Isabel e a mantenere la situazione sotto controllo

Non sempre un cellulare in mano a un bimbo è una brutta notizia, a volte anzi può salvare una vita. È quello che è successo a Varcaturo, nel Napoletano, quando un bambino di 6 anni è riuscito a usare il telefono della mamma che si stava sentendo male e allertare alcuni parenti della situazione. Solo così è stato possibile permettere l’intervento del 118.

L’allarme lanciato via smartphone

A raccontare l’episodio è stata la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”. Intorno alle 18 del pomeriggio, una donna di 29 anni si è sentita male mentre era in auto in via Madonna del Pantano, a Varcaturo. È proprio in un momento così delicato, con la donna ormai presa dalle convulsioni e dai conati di vomito, che è entrato in scena il piccolo Sasy. Il bimbo ha preso in mano lo smartphone e ha immediatamente condiviso la posizione dell’auto con gli zii. Sono stati poi loro, comprendendo al volo la situazione di emergenza, a chiamare il 118 e indicare loro il punto preciso in cui prestare soccorso.

Le cure dell’ambulanza e l’importanza di Sasy per la sorellina

Ma non è tutto. Dopo aver condiviso la posizione con i parenti, infatti, Sasy è diventato l’adulto della situazione ed è intervenuto direttamente per tenere calma e tranquillizzare la sorellina Isabel. Poco dopo è arrivata l’ambulanza, che ha preso in consegna la donna garantendole tutte le cure del caso. E che non ha potuto far altro che complimentarsi con il bimbo, che ha prestato una immediata e vitale assistenza in un momenti critico. Nonostante la sua piccola età.