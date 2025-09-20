Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
La staffetta azzurra 4×100 fuori, Jacobs furioso: «Mai vista una cosa così». Le immagini sul contatto proibito: l’Italia fa ricorso – Il video

20 Settembre 2025 - 14:19 Giovanni Ruggiero
La rabbia del campione olimpico dopo che gli azzurri sono stati eliminati in batteria. Che cosa è successo con l'atleta sudafricano

Saranno i giudici di gara a decidere il destino degli azzurri della staffetta ai Mondiali di Tokyo. Il quartetto è stato eliminato con il sesto tempo in batteria. Ma l’Italia ha presentato ricorso per via di un contatto contestato tra un atleta del Sudafrica e Marcell Jacobs nella seconda frazione.

Che cosa è successo

Al secondo cambio, il campione olimpico si trovava nella sua corsia regolarmente. Il sudafricano lo avrebbe colpito da dietro al braccio dell’azzurro, che perciò sarebbe stato frenato. «Mai vista una cosa così – si è sfogato Jacobs a RaiSport – Vediamo che succede, io ho sentito un colpo alla spalla, io ero nella mia corsia. Dispiace perché potevamo fare bene». Nonostante questo, Jacobs ha corso in 9″01.

