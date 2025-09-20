Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ATTUALITÀBambiniBarInchiesteLazioLombardiaMonza e BrianzaRoma

Il caso del bimbo di 9 anni che passava le giornate solo in un bar di Monza, la madre ritrovata a Roma: che cosa rischia

20 Settembre 2025 - 22:23 Alba Romano
embed
Bar generico
Bar generico
Il bambino non frequentava la scuola. Parlava poco, secondo gli avventori del locale, a cui chiedeva solo di mangiare e bere. La casa poco distante dal bar, dove vivevano due fratelli di 15 e 19 anni che non si sarebbero mai interessati di lui

A 9 anni trascorreva le proprie giornate al bar senza andare a scuola. È successo a Monza, dove un bambino si è recato per giorni in un locale poco distante da casa, presentandosi sempre non accompagnato. Parlava solo per chiedere da bere e da mangiare, fino a che pochi giorni fa la situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine. A riportare la vicenda è Il Giorno, che spiega come il bambino sia prelevato da una pattuglia degli agenti motociclisti del Nucleo Intervento Rapido portato al Comando di via Marsala al sicuro. Nessuna traccia della madre, che gli agenti hanno faticato a identificare. Si tratta di una cittadina peruviana che contatta dichiara di trovarsi a Milano per motivi di lavoro.

A 9 anni solo al bar per diversi giorni consecutivi

Nel quartiere di San Rocco, a Monza, un bambino di 9 anni è stato notato dopo diversi giorni in cui si recava solo al bar. Stava lì anche in orario scolastico e ad accompagnarlo non c’era mai nessuno. Il piccolo abitava a meno di un chilometro di distanza e dopo le segnalazioni alle autorità, al fine di rintracciare i genitori, hanno dovuto avviare delle procedure di identificazione. La madre, di origine peruviana, ha dichiarato in un primo momento di trovarsi a Milano per lavoro. Non vedendola tornare, le autorità hanno approfondito la vicenda per scoprire che si trovava in realtà a Roma. La donna ha poi fatto sapere di poter rientrare solo in tarda serata. Il padre del piccolo, invece, starebbe in Perù.

I fratelli maggiori del bambino

Nel frattempo, sono stati rintracciati anche il fratello maggiore del bambino, un ragazzo di 19 anni, che si trovava a casa a Monza assieme alla sorella di 15 anni. Entrambi accompagnati al Comando di via Marsala, sono stati sottoposti a fotosegnalamento. Il rischio, per i genitori del piccolo, è quello di una denuncia per abbandono di minore. Al termine delle procedure, madre e figli sono stati riaccompagnati a casa da una pattuglia.

Foto di Myles Grim su Unsplash

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gino Cecchettin, la reazione al pestaggio di Filippo Turetta in carcere: «Perché non mi fa sentire felice»

2.

L’intervista shock al figlio di Totò Riina: «Con l’omicidio Falcone mio padre non c’entra. Era un uomo con la U maiuscola»

3.

Paolo Mendico suicida per i bulli, la procura dei minori convoca 4 compagni. «C’era chi rideva ai funerali»

4.

Ravenna blocca esplosivi per Israele, Rimini cancella lo stand alla fiera: l’Emilia-Romagna prende posizione su Gaza

5.

Saray Arias Fernandez, la studentessa Erasmus travolta e uccisa sulle strisce a Napoli: il Suv guidato da un 18enne con la targa prova

leggi anche
malore mamma bambino cellulare soccorsi
ATTUALITÀ

La mamma si sente male, il figlio di 6 anni le prende il cellulare e la salva: cosa ha fatto il piccolo Sasy per chiamare i soccorsi

Di Alba Romano
genova scuola
ATTUALITÀ

Genova, bimbo di 7 anni caduto dal balconcino della scuola: condizioni critiche ma stabili

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Bambino picchiato a Fidene, parla il padre dei tre aggressori: «Eravamo al parco, non ci siamo accorti di nulla». Ma un testimone assicura: «Erano soli»

Di Ugo Milano