Il caso del bimbo di 9 anni che passava le giornate solo in un bar di Monza, la madre ritrovata a Roma: che cosa rischia

Il bambino non frequentava la scuola. Parlava poco, secondo gli avventori del locale, a cui chiedeva solo di mangiare e bere. La casa poco distante dal bar, dove vivevano due fratelli di 15 e 19 anni che non si sarebbero mai interessati di lui

A 9 anni trascorreva le proprie giornate al bar senza andare a scuola. È successo a Monza, dove un bambino si è recato per giorni in un locale poco distante da casa, presentandosi sempre non accompagnato. Parlava solo per chiedere da bere e da mangiare, fino a che pochi giorni fa la situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine. A riportare la vicenda è Il Giorno, che spiega come il bambino sia prelevato da una pattuglia degli agenti motociclisti del Nucleo Intervento Rapido portato al Comando di via Marsala al sicuro. Nessuna traccia della madre, che gli agenti hanno faticato a identificare. Si tratta di una cittadina peruviana che contatta dichiara di trovarsi a Milano per motivi di lavoro.

A 9 anni solo al bar per diversi giorni consecutivi

Nel quartiere di San Rocco, a Monza, un bambino di 9 anni è stato notato dopo diversi giorni in cui si recava solo al bar. Stava lì anche in orario scolastico e ad accompagnarlo non c’era mai nessuno. Il piccolo abitava a meno di un chilometro di distanza e dopo le segnalazioni alle autorità, al fine di rintracciare i genitori, hanno dovuto avviare delle procedure di identificazione. La madre, di origine peruviana, ha dichiarato in un primo momento di trovarsi a Milano per lavoro. Non vedendola tornare, le autorità hanno approfondito la vicenda per scoprire che si trovava in realtà a Roma. La donna ha poi fatto sapere di poter rientrare solo in tarda serata. Il padre del piccolo, invece, starebbe in Perù.

I fratelli maggiori del bambino

Nel frattempo, sono stati rintracciati anche il fratello maggiore del bambino, un ragazzo di 19 anni, che si trovava a casa a Monza assieme alla sorella di 15 anni. Entrambi accompagnati al Comando di via Marsala, sono stati sottoposti a fotosegnalamento. Il rischio, per i genitori del piccolo, è quello di una denuncia per abbandono di minore. Al termine delle procedure, madre e figli sono stati riaccompagnati a casa da una pattuglia.

Foto di Myles Grim su Unsplash