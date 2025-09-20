Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Giocano a calcio in un campo: quattordici famiglie multate per colpa dei figli. L’attacco del consigliere: «Borseggiatori? Spacciatori? No»

20 Settembre 2025 - 17:25 Stefania Carboni
Il caso nel comune veneziano di Murano. Ora i genitori dei piccoli dovranno pagare 50 euro a bambino, da saldare entro 60 giorni

I genitori di 14 ragazzini tra i 12 e 13 anni sono stati convocati in caserma dai carabinieri dell’isola veneziana di Murano. Non per un furto, né una denuncia ma per una multa: i giovani avevano giocato a palla in un campo all’apparenza abbandonato, il 12 settembre scorso. E sono stati multati perché, spiega il Gazzettino, giocavano «creando disturbo alla quiete pubblica per le persone in transito, in zona vietata». I militari hanno agito dopo alcune segnalazioni dei residenti della zona. Anche perché il gioco del pallone nei campi e campielli veneziani è vietato dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia, assieme ad «ogni altro gioco che possa arrecare pericolo e molestia alle persone, danni ovvero disturbo alla quiete pubblica», recita la norma.

La multa da 50 euro (a bambino) da saldare entro 60 giorni

Sulla vicenda si è scatenata una certa polemica a livello locale. Il primo a stigmatizzare il caso è stato su Facebook dal consigliere comunale di opposizione Marco Gasparinetti: «Quattordici persone in caserma – scrive – dalle forze dell’ordine. Scatolettisti? Borseggiatori? Spacciatori? No, sono i genitori di altrettanti ragazzini identificati. Togliere il pallone non era sufficiente? Intimargli di smetterla spiegando il perché non era più educativo?». Adesso i genitori dovranno pagare una multa da 50 euro (il doppio dell’importo minimo, il massimo è di 500 euro) entro 60 giorni.

(Foto di Marcel Strauß su Unsplash)

