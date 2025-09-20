Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
ATTUALITÀGiovaniInchiesteLombardiaMilanoTentato omicidioViolenza sulle donne

Entra in casa della vicina per strangolarla, la salva la figlia 14enne con una bottiglia di vetro: l’agguato dopo aver staccato il contatore

20 Settembre 2025 - 13:21 Ugo Milano
embed
Lainate tentato omicidio
Lainate tentato omicidio
L'episodio avvenuto nel periferia milanese lo scorso 19 settembre. L'incubo di madre e figlia con il vicino visibilmente alterato. L'arresto mentre cercava di scappare nel cortile del condominio

Ha salvato la madre, una 44enne della Repubblica Dominicana, dal vicino di casa che ha tentato di ucciderla strozzandola. Protagonista della vicenda, una ragazzina di 14 anni residente a Lainate, nella periferia a nord ovest di Milano. Nella serata di ieri, venerdì 19 settembre, la giovane ha spaccato una bottiglia di vetro in testa all’uomo, fermando così quello che avrebbe potuto trasformarsi in un omicidio. L’uomo, un 48enne italiano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rho con l’accusa di violazione di domicilio e tentato omicidio. La vittima è poi stata trasportata all’ospedale, in condizioni non gravi.

Ha staccato il contatore e si è introdotto in casa delle due

Prima di introdursi in casa delle due donne, l’uomo avrebbe staccato il contatore dall’esterno, in modo tale da agire nel buio. Dopodiché, sarebbe entrato nell’appartamento in Largo Grancia avventandosi sulla 44enne di origine dominicana. A intervenire subito è stata la figlia di 14 anni, che ha spaccato una bottiglia di vetro sulla testa dell’aggressore, salvando così sua madre. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo avrebbe agito in stato di alterazione. Una volta ferito e sanguinante, avrebbe tentato di allontanarsi dall’appartamento. Tuttavia, i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato nel cortile condominiale, allertati dalle segnalazioni dei vicini. I soccorsi hanno trasportato la vittima all’ospedale di Rho, mentre l’arrestato è stato visitato all’ospedale San Carlo di Milano, poi portato nel carcere di San Vittore.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gino Cecchettin, la reazione al pestaggio di Filippo Turetta in carcere: «Perché non mi fa sentire felice»

2.

L’intervista shock al figlio di Totò Riina: «Con l’omicidio Falcone mio padre non c’entra. Era un uomo con la U maiuscola»

3.

Paolo Mendico suicida per i bulli, la procura dei minori convoca 4 compagni. «C’era chi rideva ai funerali»

4.

Ravenna blocca esplosivi per Israele, Rimini cancella lo stand alla fiera: l’Emilia-Romagna prende posizione su Gaza

5.

Saray Arias Fernandez, la studentessa Erasmus travolta e uccisa sulle strisce a Napoli: il Suv guidato da un 18enne con la targa prova

leggi anche
avvocata denuncia compagno iraniano milano
ATTUALITÀ

Milano, l’avvocata che denuncia il compagno: «Mi ha rotto il telefono e la mandibola»

Di Alba Romano
reddito di libertà come funziona cos'è
ATTUALITÀ

Milano: 20enne conosce un uomo sui social, lui la violenta al primo appuntamento

Di Ugo Milano
maneggio violenze
ATTUALITÀ

Abusava di allieve minorenni all’interno di un maneggio: arrestato un istruttore nel Milanese

Di Ugo Milano