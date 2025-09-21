Lo striscione degli ultras della Lazio per Charlie Kirk: «La ragione non si uccide» – Il video

L'omaggio della tifoseria biancoceleste all'attivista Maga. Sequestrate aste e mazze nelle bonifiche pre-derby

«La ragione non si uccide. Rip Charlie Kirk». Recita così lo striscione appeso a Ponte Milvio dagli ultras della Lazio poche ore prima del derby della Capitale, vinto per 1-0 dalla Roma. L’omaggio arriva proprio nel giorno dei funerali dell’attivista di ultradestra, assassinato lo scorso 10 settembre nello Utah. La tifoseria organizzata biancoceleste è da sempre considerata tra le più vicine all’estrema destra italiana. Per questo, non sorprende più di tanto la decisione di omaggiare l’attivista Maga, grande sostenitore di Donald Trump.

Mazze e aste confiscate prima del derby

Durante le bonifiche pre-derby Lazio-Roma, la polizia ha sequestrato in piazza Mancini aste in plastica munite di viti e lame e mazze di legno. L’azione di sicurezza è iniziata prima dell’alba, alle 4, quando «un copioso schieramento di contingenti della Forza pubblica» ha sigillato le aree rispettivamente riservate alla tifoseria della Roma e della Lazio. Come di consueto, sono state effettuate bonifiche in tutte le zone vicine allo stadio Olimpico, con particolare attenzione ai giardini prossimi ai luoghi di ritrovo dei tifosi delle due squadre capitoline.