Trump spietato contro Biden, gli insulti alla cena privata prima dei funerali di Charlie Kirk: «È sempre stato un figlio di p**tana» – Il video

21 Settembre 2025 - 12:15 Alba Romano
Il presidente americano ha definito il predecessore una persona «stupida» e «cattiva». La sparata poche ore prima dei funerali dell'influencer Maga

«È sempre stato un brutto figlio di p**tana». Così Donald Trump si è riferito a Joe Biden, nel corso di una cena privata a Washington D.C. nella serata di sabato 20 settembre. Durante un discorso, pronunciato mentre indossava un elegantissimo smoking, il presidente americano ha definito il suo predecessore una persona «stupida» e «cattiva», insultandolo apertamente. «Biden è sempre stato un tipo cattivo, ma mai intelligente. Torniamo indietro di 30, 40 anni, ed è uno stupido», ha detto Trump, secondo quanto riportato da diversi media americani, fra cui il Daily Beast.

Le parole di Trump alla cena del Cornerstone Institute

Non è la prima volta che Trump si scaglia contro il suo predecessore. Negli ultimi anni, ha condiviso sui social alcune teorie del complotto secondo cui Biden sarebbe stato giustiziato nel 2020 e sostituito da un clone robot. Inoltre, lo ha definito a più riprese una persona «stupida» e «con un basso QI». Ma le parole pronunciate in questi giorni alla cena annuale dell’American Cornerstone Institute sono di gran lunga le più pesanti e offensive.

Le polemiche sull’incitamento alla violenza

Le parole di Trump stanno suscitando particolare scalpore sui media americani. Innanzitutto, perché sembra suggerire ai propri elettori di non provare alcuna pietà per Biden, né alcuna empatia per l’ex presidente malato di cancro alla prostata. E poi perché i suoi insulti sembrano smontare la retorica della Casa Bianca secondo cui sarebbe solo la «sinistra radicale» americana a predicare la violenza negli Stati Uniti, e non il movimento Maga. Parole sprezzanti proprio alla vigilia dei funerali di Charlie Kirk.

Foto di copertina: EPA/Jim Lo Scalzo | Donald Trump fuori dalla Casa Bianca, 20 settembre 2025

