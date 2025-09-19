Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
Dopo Jimmy Kimmel, ora Trump vuole la testa di Whoopi Goldberg. La protesta dei conduttori americani: «Dov’è la libertà di parola?» – Il video

19 Settembre 2025 - 18:03 Ugo Milano
Secondo il presidente della Fcc, Brendan Carr, il programma The View potrebbe perdere la qualifica di «programma di informazione». E in quel modo subirebbe molte limitazioni ulteriori

Dopo aver fatto fuori Jimmy Kimmel in barba al primo emendamento americano e alla libertà di parola, gli occhi di Donald Trump puntano ora su Whoopi Goldberg. La nota attrice afroamericana conduce ogni mattina, insieme ad altre co-host, il programma di successo The View in cui vengono trattati temi di attualità, politica, cultura e società. A rivelarlo è stato il presidente della Fcc (Federal communications commission), Brendan Carr: «Penso che valga la pena di verificare se The View e altri programmi siano ancora da considerare davvero programmi di informazione». 

La definizione «programma di informazione» è fondamentale nel regolamento televisivo americano perché, secondo quanto ha istituito il Congresso, sarebbero «esenti dal regime di pari opportunità». Negli Stati Uniti infatti, soprattutto per quanto riguarda le interviste on-air di esponenti politici, per una rete come Abe è prevista un’eccezione per l’applicazione della par condicio. «Immagino che si possa sostenere che The View sia un notiziario a tutti gli effetti, ma non ne sono così sicuro», ha aggiunto Carr. 

L’assalto al programma di Abc arriva solo poche ore dopo la “vittoria” dell’amministrazione nella battaglia contro Jimmy Kimmel, che si è visto sospendere dalla Disney a tempo indeterminato il programma di successo. Secondo i dirigenti della casa di intrattenimento, infatti, erano troppo concreti i rischi di una «ritorsione da parte dell’amministrazione Trump». Secondo alcune fonti interne, come ha sottolineato Stephen Colbert in un siparietto in cui ha sostenuto il collega: «Se la sono fatta addosso tutto il giorno». 

