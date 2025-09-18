Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
«Il 97% delle reti tv è contro di me, la loro licenza andrebbe revocata»: la minaccia di Trump dopo la sospensione del talk show di Jimmy Kimmel  

18 Settembre 2025 - 22:34 Alba Romano
Il presidente Usa accusa Abc e Nbc di diffondere notizie false: «Ma la decisione tocca al presidente della Federal Communications Commission»

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito la sua posizione critica nei confronti delle reti televisive che considera ostili, minacciando la revoca delle licenze per quelle che afferma essere «contro di lui». In una recente dichiarazione, infatti, Trump ha sostenuto di aver letto che le reti televisive sono contrarie a lui nel 97% dei casi, nonostante abbia vinto facilmente negli swing states nel 2024, cioè gli “Stati indecisi”, quelli con nessun candidato o partito che goda di un sostegno storico tale da assicurare i punti dello Stato stesso nel collegio elettorale. «Mi danno solo cattiva stampa. Eppure hanno una licenza», ha affermato Trump, aggiungendo: «Penso che forse la loro licenza dovrebbe essere revocata».

Le dichiarazioni su Charlie Kirk

La minaccia di Trump arriva in un momento di particolare tensione tra il presidente e i media, con accuse di “fake news” e giornalismo fazioso. La sospensione del programma Jimmy Kimmel Live! su Abc – avvenuta mercoledì 17 settembre – a causa delle dichiarazioni del conduttore sull’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk ha ulteriormente acceso gli animi. Kirk è stato assassinato da un proiettile durante un comizio alla Utah Valley University il 10 settembre scorso.

A chi spetta la decisione delle licenze

La decisione sulla concessione delle licenze, secondo Trump, spetterebbe a Brendan Carr, il presidente della Federal Communications Commission (Fcc). Una persona che il tycoon ha definito «un patriota eccezionale». Non è la prima volta che Trump attacca le reti televisive. Ad agosto, aveva già minacciato di revocare le licenze per Abc e Nbc, definendole «due delle peggiori e più faziose reti della storia» e accusandole di trasmettere il 97% di storie negative su di lui. Tuttavia, gli esperti sottolineano che la Fcc non concede licenze direttamente alle reti nazionali, ma alle loro affiliate locali, rendendo difficile l’applicazione di tale misura. Inoltre, revocare una licenza per contenuto giornalistico sarebbe altamente controverso e probabilmente violerebbe il Primo Emendamento della Costituzione Usa, che protegge la libertà di espressione, parole e stampa.

