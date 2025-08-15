Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOCinemaDonald TrumpItaliaTvUSA

Comici e attori di Hollywood in fuga da Trump: le star della tv americana cercano rifugio in Europa (e una di loro ha ottenuto la cittadinanza italiana)

15 Agosto 2025 - 14:15 Ugo Milano
embed
hollywood-fuga-trump-jimmy-kimmel-italia
hollywood-fuga-trump-jimmy-kimmel-italia
Il conduttore Jimmy Kimmel, la cui famiglia ha origini italiane, ha fatto domanda per il doppio passaporto: «Negli Usa la situazione è peggio di quanto immaginassimo»

Tra Donald Trump e lo star system di Hollywood non è mai scorso buon sangue. Nel 2024, diverse celebrità del cinema americano hanno fatto attivamente campagna elettorale contro il tycoon. E ora che il candidato repubblicano siede di nuovo alla Casa Bianca, scrive Politico, molte star del grande schermo hanno pensato bene di fuggire dagli Stati Uniti e cercare riparo altrove. E quell’altrove, spesso, corrisponde all’Europa.

La fuga verso l’Europa di comici e attori americani

A gennaio, la comica Rosie O’Donnell si è trasferita in Irlanda dove ha presentato domanda per ottenere la cittadinanza. Una decisione che evidentemente non è andata giù a Trump, che ha minacciato di revocarle il passaporto statunitense. Anche la conduttrice Ellen DeGeneres ha trovato il suo porto sicuro: si è trasferito nel Regno Unito insieme alla moglie Portia de Rossi. «Qui tutto è migliore… Le persone sono educate», ha spiegato la conduttrice americana.

Jimmy Kimmel diventa cittadino italiano

Alla lista delle celebrità in fuga dalla seconda presidenza Trump c’è anche Jimmy Kimmel, uno dei conduttori televisivi più celebri di tutta Hollywood. Nelle scorse settimane, il comico aveva rivelato di aver ottenuto la cittadinanza italiana a giugno, sfruttando l’attuale legge dello ius sanguinis. La nonna di Kimmel, infatti, è italiana: più precisamente, di Candida, in provincia di Avellino. Ed è bastato questo dettaglio per spianare la strada della cittadinanza anche al celebre conduttore americano. Lo stesso Kimmel, in un’intervista rilasciata nelle scorse settimane, ha confermato di aver chiesto la cittadinanza italiana per fuggire da Trump: «La situazione è molto peggio di quanto immaginassimo».

Foto copertina: EPA/Etienne Laurent | Jimmy Kimmel durante la cerimonia degli Oscar del 2023

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Spiavano in casa Stefano De Martino con Caroline Tronelli, rubati video privati: «Le immagini sono finite online»

2.

Red Valley, Fedez dal palco attacca Tony Effe e Ilaria Salis («Miss Italia lo vince lei»). E infine le barre sul matrimonio finito con Ferragni – Il video

3.

Per il ministero della Cultura Claudio Bisio vale 50 volte meno di Francis Kaufmann. Lui incassa i premi per il film prodotto con la moglie e si mette in tasca 500 mila euro

4.

La furbata Raoul Bova che registra il marchio «occhi spaccanti». Chi lo usa ora paga caro: la mossa dell’attore dopo lo scandalo

5.

Raoul Bova non ha depositato solo il brevetto di «occhi spaccanti». Ecco la soluzione per evitare il merchandising dopo il caso sollevato da Corona

leggi anche
ESTERI

Vertice Trump-Putin, Lavrov arriva in Alaska con la felpa targata «URSS» – Il video

Di Diego Messini
salerno-cartello-anti-dazi-trump
ATTUALITÀ

Cilento, la vendetta del fornaio contro i dazi di Trump: «Turisti americani? Pagate il doppio»

Di Alba Romano
ESTERI

Trump-Putin, alle 21 l’ora della verità sull’Ucraina. L’incontro a tu per tu e la carta a sorpresa sulle terre rare: ecco cosa può succedere

Di Simone Disegni
putin trump alaska
ESTERI

Ucraina, Trump attende Putin in Alaska: «Vuole fare accordo, se andrà bene chiamerò Zelensky». Domani il vertice

Di Alba Romano