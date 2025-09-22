Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Deutsche Bahn, l’italiana Evelyin Palla dirigerà le ferrovie tedesche afflitte dai ritardi. È la prima donna in 200 anni

22 Settembre 2025 - 16:11 Ugo Milano
Orginaria di Bolzano, ha già risollevato la rete dei regionali, ora puntuali al 90%. Sarà nominata ufficialmente dal ministro dei trasporti Patrick Schneider

Un’italiana chiamata a risollevare il trasporto ferroviario in Germania, dove i treni che spaccano il minuto sono solo un lontano ricordo. I disagi della Deutsche Bahn, azienda pubblica federale, hanno fatto calare a picco la fiducia dei tedeschi nei confronti dei treni a lunga percorrenza. Come riporta il Corriere della Sera, negli ultimi 6 mesi solo il 63,4% delle corse sono state puntuali, e cioè arrivate entro 15 minuti dall’orario previsto. Non è andata meglio negli ultimi anni. Per far fronte alla situazione, frutto di pochi investimenti ed errori di gestione, il governo tedesco ha scelto Evelyin Palla. Nata e cresciuta in Alto Adige, ha fatto carriera come manager in diverse aziende tra cui Siemens e Eon, per poi approdare al trasporto ferroviario.

Chi è la top manager di Bolzano che sa guidare i treni

La 51enne altoatesina ha conseguito l’abilitazione a guidare i treni e anche i tir. Arrivata in Germania nel 2022 dopo un’esperienza all’azienda ferroviaria austriaca ÖBB, Palla ha rimesso in piedi i conti e i ritardi della rete regionale, frammentata in 14 sottogruppi. Ora i treni locali viaggiano puntuali al 90%. Per questo il ministro dei Trasporti Patrick Schneider l’ha scelta per la Deutsche Bahn, che gestisce alta velocità e lunghe percorrenze a livello federale. La nomina ufficiale è attesa a breve ma è già stata annunciata dal governo. Tra i nodi cruciali che dovrà affrontare ci sono i ritardi fino al 2035 dei lavori per rinnovare le tratte più vecchie. E una reputazione aziendale da ricostruire.

Foto copertina: EPA / ANNA SZILAGYI

