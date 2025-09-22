Le voci dei manifestanti pro Palestina a piazza dei Cinquecento a Roma: "Stop al genocidio" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 Nel giorno in cui Cgil, Usb e altri sindacati hanno lanciato uno sciopero generale per la Palestina, una grandissima quantità di persone si è riunita a Piazza dei Cinquecento per manifestare contro la guerra in corso a Gaza e in Palestina. Molti i manifestanti presenti nella piazza: "Una piazza plurale per chi ascolta il grido che arriva dalla Palestina". "Amnesty International è qui per dire stop al genocidio". "Chi ha una coscienza dovrebbe essere qui". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev