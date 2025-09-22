Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Leavitt (Portavoce Casa Bianca): Trump resta contrario a riconoscimento Palestina – Il video

22 Settembre 2025 - 23:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 "Il Presidente è stato molto chiaro: non è d’accordo con questa decisione. Secondo lui questo non aiuta a liberare gli ostaggi, che è l'obiettivo primario in questo momento a Gaza. Francamente, crede che sia una ricompensa per Hamas. Crede che queste decisioni siano solo chiacchiere e non abbastanza azioni da parte di alcuni dei nostri amici e alleati", così Karoline Leavitt, la portavoce della casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

