L’inesistente omaggio di Mick Jagger a Charlie Kirk

22 Settembre 2025 - 19:11 Marianna Satta
La morte di Charlie Kirk, attivista conservatore americano, avvenuta il 10 settembre 2025, ha scatenato una serie di bufale sui social. Una tra queste ha come protagonista Mick Jagger. Secondo quanto riportato, il cantante avrebbe condannato l’assassinio dell’alleato e osservato un minuto di silenzio in onore di Kirk durante un suo concerto a New York.

Per chi va di fretta

  • Non esiste alcuna dichiarazione ufficiale di Jagger sulla morte di Charlie Kirk.
  • Non c’è stato alcun concerto di Mick Jagger o dei Rolling Stones a settembre 2025, la notizia del minuto di silenzio è quindi falsa.
  • I post diventati virali della reazione di Jagger alla notizia della morte di Kirk sono frutto di editing. Il cantante non ha postato nulla sull’accaduto.

Analisi

Ai vari post, sono stati spesso affiancati screenshot di improbabili messaggi attribuiti a Jagger su X, in cui il cantante si definiva profondamente colpito, addirittura malato, per la morte di Kirk. Ma non esistono prove che Jagger abbia mai scritto simili frasi: nulla di ciò appare su alcuno dei social del cantante né viene riportato da testate affidabili. Una ricerca su Google delle presunte citazioni restituisce solo post di utenti sui social, senza alcuna fonte credibile. Inoltre, secondo un post di Facebook, condiviso il 12 settembre, il cantante americano era profondamente scosso dalla morte di Kirk, che definiva un alleato nella lotta contro la comunità LGBTQ+ e le persone “woke”. Questa narrazione dà per scontata una presunta ostilità di Jagger verso la comunità queer. Un’affermazione non solo priva di fonti, ma anche paradossale se si considera la vita e la carriera del frontman dei Rolling Stones, come racconta The Stone Age di Lesley-Ann Jones, in cui l’autrice ricorda le relazioni bisessuali del cantante.

Il concerto mai accaduto

Dal 13 settembre ha poi cominciato a circolare la notizia sui social americani, che Jagger avesse osservato un minuto di silenzio in onore di Kirk durante il suo concerto a New York. Il primo elemento che smentisce la notizia è semplice: i Rolling Stones non erano in tour nel 2025, e nemmeno Jagger in qualità di solista. L’ultima tournée risale all’estate 2024. Né sul sito ufficiale della band né sui canali social di Jagger c’è traccia di un concerto a New York. Un concerto si è veramente svolto il 12 settembre il Madison Square Garden ma il cantante era Kali Uchis. Il giorno successivo, la notizia è stata ripresa e diffusa sui social italiani.

Conclusione

Ancora una volta, le fake-news circondano la morte di Kirk. La notizia del lutto di Mick Jagger è falsa, come quella del minuto di silenzio ad un concerto mai avvenuto.

