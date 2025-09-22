Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Open Arms, Salvini: La Cassazione? "Non ho paura, ho fatto il mio dovere" – Il video

22 Settembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Pontida, 22 settembre 2025 "Io ho vissuto quattro anni e mezzo di processo. Non sono bastate 268 pagine di assoluzione e più di 30 udienze. Qualcuno ha deciso di ricominciare. Nelle prossime settimane sarà la Cassazione a decidere se dovrò ricominciare tutto da capo. Io non ho paura. Ho fatto il mio dovere. Ho rispettato l'articolo 52 della Costituzione italiana. La difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino. Per questo ci avete scelto e votato e noi, saremo alla vecchia maniera, ma facciamo di tutto e ci mettiamo il massimo dell'impegno per mantenere le promesse fatte" così Matteo Salvini, intervenendo a conclusione al raduno di Pontida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

