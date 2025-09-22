Ousmane Dembélé vince il Pallone d’oro 2025, battuto Lamine Yamal. Donnarumma miglior portiere

Parigino di 28 anni, l'attaccante del Psg è il sesto calciatore francese a ricevere il prestigioso premio. Tra le donne, terzo successo per la giocatrice del Barcellona, Aitana Bonmatì

Il giocatore del Psg Osumane Dembelè vince il Pallone d’Oro 2025. Battuto Lamine Yamal, che vince il premio di miglior giovane. Parigino di 28 anni, Dembélé diventa il sesto calciatore francese nella storia a ricevere prestigioso riconoscimento. Protagonista assoluto della stagione 2024-25, l’attaccante del Paris Saint-Germain è stato determinante nel portare il club alla conquista di uno storico triplete: Champions League, Ligue 1 e Coppa di Francia. Il suo contributo è stato decisivo, con 35 gol e 16 assist complessivi, ma anche grazie al carisma e alla versatilità che ha mostrato in ogni zona del campo.

La top ten maschile

Ousmane Dembélé (Psg);

Lamine Yamal (Barcellona);

Vitinha (Psg);

Mohamed Salah (Liverpool);

Raphinha (FC Barcelone);

Achraf Hakimi (Psg);

Kylian Mbappé (Real Madrid);

Cole Palmer (Chelsea);

Gianluigi Donnarumma (Manchester City);

Nuno Mendes (Psg).

Donnarumma miglior portiere e nono in graduatoria

Prima dell’annuncio del Pallone d’oro 2025 erano già stati svelati alcuni piazzamenti che riguardano da vicino l’Italia. Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale e del Manchester City (ex Psg), ha vinto il premio come miglior portiere ed è riuscito a entrare nella top ten per il Pallone d’oro, unico italiano presente tra i candidati maschili.

Aitana Bonmatì per il calcio femminile

Tra le donne, terzo successo per la giocatrice del Barcellona, Aitana Bonmatì. Nella lista, anche due italiane tra le prime 30: Cristiana Girelli, 16esima, e Sofia Cantore, 24esima. Un risultato che conferma la crescita del movimento calcistico femminile italiano a livello internazionale.

Cos’è il Pallone d’Oro

Il Pallone d’Oro è un premio annuale istituito nel 1956 dalla rivista francese France Football. Inizialmente riservato ai calciatori europei, è stato poi esteso a tutti i giocatori del mondo ed è oggi considerato il massimo riconoscimento individuale nel calcio. Dal 2018 si assegna anche il Pallone d’Oro femminile. La giuria è composta da giornalisti internazionali che votano una lista di candidati selezionata dalla redazione della rivista. Oltre ai due premi principali, la cerimonia prevede riconoscimenti collaterali. Il Trofeo Kopa per il miglior giovane, il Trofeo Yashin per il miglior portiere e il premio Gerd Müller per il miglior attaccante. Nel corso della sua storia il Pallone d’Oro è stato vinto da leggende come Johan Cruijff, Michel Platini, Marco van Basten. Più recentemente, da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.