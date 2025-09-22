Rocca: "Ares 118 compie 20 anni di servizio per i cittadini" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 "E' una giornata importante non solo per l'azienda Ares 118 in sé , ma proprio per le donne e gli uomini che la compongono e fanno la differenza ogni giorno tra la vita e la morte dei nostri cittadini. Il nostro dovere è non solo sostenerli, ma anche lavorare fianco a fianco con il Governo perché vi siano misure concrete. Anche durante il Giubileo e il funerale di Papa Francesco Ares ha garantito la sicurezza dei cittadini" così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell'evento per i 20 anni di Ares 118. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev