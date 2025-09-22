Trump: "L'assassinio di Charlie Kirk è stato un attacco alla nostra nazione" – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 22 settembre 2025 "Ogni singolo americano dovrebbe guardare con attenzione nell’anima contorta e nello spirito oscuro di chiunque possa desiderare di uccidere un giovane tanto buono come Charlie. Uccidere chiunque è terribile, ma uccidere un uomo come lui è inaccettabile: non lo meritava. Non lo meritava lui, non lo meritava il nostro Paese. E chiunque cerchi di trovare delle scuse per questo è semplicemente fuori di testa. L’omicidio di Charlie non è stato soltanto un attacco contro un uomo o contro un movimento. È stato un attacco contro l’intera nazione. È stato un orribile assalto agli Stati Uniti d’America, un’aggressione alle nostre libertà più sacre e ai diritti donati da Dio. La pistola era puntata contro di lui, ma il proiettile era diretto contro tutti noi. Quel proiettile era mirato a ognuno di noi. Charlie è stato ucciso per aver espresso idee che quasi tutti in questa arena, e in gran parte del nostro Paese, condividono profondamente. Ma l’assassino ha fallito nel suo intento, perché il messaggio di Charlie non è stato messo a tacere. Oggi è più grande, più forte, più potente che mai. E non c’è davvero paragone" così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al funerale di Charlie Kirk. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev