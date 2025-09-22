Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Trump: Intitolerò una stanza Casa Bianca a Kirk? Medaglia libertà più importante – Il video

22 Settembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 21 settembre 2025 “Ci sono diverse piccole aree che mi piacciono. Penso che sia ancora più importante la Medaglia Presidenziale della Libertà, che è il massimo riconoscimento per i civili. La Medaglia d'Onore del Congresso è per i militari e questa è per i civili.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'Air Force One dopo aver partecipato al funerale di Charlie Kirk, ucciso nel campo universitario dello Utah. Cortesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

