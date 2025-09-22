Vedova Kirk: Perdono l'assassino di Charlie, la risposta all'odio non è l'odio – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 21 settembre 2025 “Quell'uomo, quel giovane, lo perdono. Lo perdono perché è ciò che ha fatto Cristo ed è ciò che farebbe Charlie. La risposta all'odio non è l'odio. La risposta che conosciamo dal Vangelo è l'amore.” Così la vedova di Charlie Kirk, l'attivista Maga ucciso in un campus universitario, nello Utah, durante I funerali del marito. Cortesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev