Abu Mazen: Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza. Hamas consegni armi ad Anp – Il video

23 Settembre 2025 - 00:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 Hamas non avrà alcun ruolo nella governance palestinese. Consegni le sue armi all'Autorità Nazionale Palestinese. Chiediamo un cessate il fuoco immediato. Dobbiamo far arrivare gli aiuti a Gaza. Abbiamo bisogno del rilascio degli ostaggi. Elogiamo il ruolo dell'Egitto e del Qatar nel mediare la fine della guerra e anche dell'Egitto e della Giordania che hanno respinto i piani di sfollamento dei palestinesi", lo ha detto il Presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen, a cui è stato negato il visto dagli Usa per recarsi all'Assemblea generale dell'Onu a New York, quindi il suo intervento è stato in videocollegamento. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

