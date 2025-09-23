Schlein: Meloni condanna manifestanti di Milano ma non violenza di Netanyahu – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2025 “Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza perché non la riteniamo mai giustificabile. Non è il nostro metodo, non lo è mai stato. Ma mentre noi la violenza la condanniamo sempre, stiamo ancora aspettando che Giorgia Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania. .” Così la Segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev