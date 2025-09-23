Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
POLITICAPunti di VistaVideo

Schlein: Premier è andata a ‘Telemeloni’ a parlare di pastarelle anziché di Gaza – Il video

23 Settembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2025 “La presidente è andata a ‘Telemeloni’ a parlare di pastarelle mentre alcuni omologhi annunciavano il riconoscimento dello Stato di Palestina. Sappiamo che la premier ama il genere fantasy, ma devo dire che ce ne vuole tanta di fantasia per dire, come ha detto in questi giorni, che ha le tv e i giornali contro quando controllano quella pubblica, buona parte di quella privata, hanno giornali nazionali e locali e portano pure in Parlamento gli editori di questi giornali. per assicurarsi la fedeltà.” Così la Segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» – Il video

2.

Pontida, Salvini torna alla carica sull’immigrazione: «Blindiamo i confini». Vannacci: «Lo straniero stupra e ruba» – Il video

3.

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche

4.

Dove sono già i caccia e i 3mila militari italiani schierati sul fronte Est dell’Europa, altri 10mila in allerta. Il taglio delle armi di Trump e la risposta di von der Leyen: «Difendiamoci da soli»

5.

Servizio sanitario veterinario: la nuova proposta per cure gratuite a cani e gatti, domestici e non, firmata da Michela Brambilla