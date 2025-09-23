Tajani: Italia sostiene sogno dei palestinesi di avere uno Stato – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "L'Italia è orgogliosa di partecipare a questa conferenza. Questo incontro si svolge in un momento cruciale. La situazione umanitaria a Gaza è catastrofica. La nostra posizione è chiara. L'Italia è contraria all'occupazione della Striscia di Gaza e a qualsiasi idea di trasferimento della sua popolazione. L'Italia ha condannato il recente attacco contro Doha. Gli attacchi hanno danneggiato la sovranità di un Paese amico che si è adoperato per fermare la guerra a Gaza. Dall'inizio del conflitto, l'Italia ha fornito migliaia di tonnellate di aiuti alla popolazione palestinese. Ringrazio in particolare la Giordania, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e tutti i partner regionali che hanno collaborato a questo sforzo cruciale. Abbiamo anche organizzato evacuazioni mediche per curare in Italia centinaia di bambini palestinesi. Sappiamo che questo non è sufficiente. Dobbiamo interrompere il ciclo di violenza. Dobbiamo concentrarci sul “giorno dopo”. Esso dovrebbe soddisfare le aspirazioni di israeliani e palestinesi e portare stabilità nella regione. È fondamentale continuare a lavorare per la soluzione dei due Stati ed è essenziale salvaguardarne le fondamenta. Non deve esserci futuro per Hamas a Gaza. Un futuro pacifico per la regione deve iniziare con una Gaza libera da Hamas e riunificata con la Cisgiordania, sotto un'Autorità palestinese rafforzata e riformata. L'Italia sostiene pienamente anche il dispiegamento di una missione di stabilizzazione a Gaza e di una missione di monitoraggio in Cisgiordania sotto gli auspici internazionali e la bandiera ONU", lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani a New York. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev