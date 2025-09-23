Trump mette tassa 100 mila dollari all'anno per chi emigra in Usa per lavoro altamente qualificato – Il video

Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
23 Settembre 2025
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Questo impedirà alle grandi aziende tecnologiche di assumere lavoratori stranieri che ci rubano il lavoro. L'azienda deve decidere: la persona ha abbastanza valore tanto da pagare 100.000 dollari all'anno al Governo? Oppure dovrebbero mandarla a casa e assumere un americano?", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump annunciando la uova tassa per i visti di lavoro H-1B. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

