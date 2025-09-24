Dallas, sparatoria in un centro migranti: «Ci sono morti e feriti». Il cecchino si è suicidato

La segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem: «Non conosciamo ancora il movente, ma sappiamo che le forze dell'ordine dell'Ice stanno subendo una violenza senza precedenti»

Alcune persone sarebbero state uccise e altre rimaste ferite in una sparatoria in un centro migranti di Dallas, negli Stati Uniti. Lo riportano i media americani, secondo cui l’aggressore si sarebbe suicidato prima dell’arrivo degli agenti. In base alle prime informazioni diffuse dalla Cnn, almeno due delle persone ferite sono ospiti della struttura. Non è chiaro se tra le vittime ci siano anche poliziotti e ufficiali. Secondo fonti della polizia a Fox News, il cecchino avrebbe colpito tre migranti detenuti, uccidendone uno. E l’uomo che ha aperto il fuoco da un tetto avrebbe poi rivolto l’arma contro di sé e si sarebbe ucciso sparandosi un colpo alla testa quando si sono avvicinati gli agenti. Il cecchino, che viene descritto come un uomo bianco, si era appostato su un tetto, non è ancora chiaro se dell’edificio dell’ufficio federale o se di un edificio adiacente.

Noem: «Questa situazione deve finire»

La sparatoria, scrive il New York Times, è avvenuta in un centro di detenzione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), l’agenzia governativa incaricata dalla Casa Bianca di portare a compimento il controverso piano di deportazioni avviato dall’amministrazione di Donald Trump. A confermare l’episodio di questa mattina, parlando di «morti e feriti multipli», è il dipartimento per la Sicurezza interna, con la segretaria Kristi Noem che aggiunge: «Anche se non conosciamo ancora il movente, sappiamo che le forze dell’ordine dell’Ice stanno subendo una violenza senza precedenti. Questa situazione deve finire».

Foto copertina: EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich | Un centro di detenzione migranti dell’agenzia Ice a Miami, in Florida