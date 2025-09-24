Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Torino, il corteo pro Palestina occupa i binari della stazione Porta Susa – Il video

24 Settembre 2025 - 20:56 Ugo Milano
Manifestanti in solidarietà con la Global Sumud Flotilla: «Mobilitazione permanente, non ci fermeremo con la repressione». Traffico ferroviario bloccato per oltre un’ora

L’occupazione dei binari della stazione Porta Susa ha segnato il momento più eclatante della manifestazione pro Palestina che oggi, mercoledì 24 settembre, ha attraversato Torino. L’irruzione nello scalo ferroviario ha provocato il blocco della circolazione per oltre un’ora. In precedenza, oltre duemila persone erano partite da piazza Castello sfilando nel centro storico tra striscioni, bandiere e cori in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Dal microfono, gli organizzatori hanno parlato di una «mobilitazione permanente» iniziata con lo sciopero generale di lunedì 22 settembre ed espresso vicinanza ai manifestanti fermati nei cortei degli ultimi giorni in varie città italiane.

Le critiche ai media e al governo: «Solo ipocrisia»

Nel corso degli interventi sono arrivate critiche al governo e ai media. «Non ci inganneranno con promesse di navi umanitarie mentre continuano a vendere armi – hanno scandito gli organizzatori ripresi dall’ANSA – il popolo italiano è sveglio, dietro queste parole c’è solo ipocrisia». Contestata anche la narrazione che ha dato rilievo ai danni materiali seguiti alle manifestazioni: «Chi parla di due vetrine distrutte davanti a un genocidio non ha capito nulla». Gli slogan «Palestina libera» e «resistiamo insieme alla Flotilla» hanno accompagnato il corteo per le vie del centro. Secondo i promotori, la mobilitazione continuerà nei prossimi giorni con nuove iniziative.

