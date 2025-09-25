Trump accusa l’Onu di “sabotaggio”: «Stavo per cadere dalla scala mobile, arrestate il colpevole»

IL presidente parla di un malfunzionamento del "gobbo" durante il suo discorso: «Ma ho ricevuto recensioni fantastiche». Poi l'incidente con Melania. Forse causato dal suo stesso operatore

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che i servizi segreti Usa stanno indagando su un presunto «sabotaggio» da lui subito alle Nazioni Unite. Sostenendo che un malfunzionamento di una scala mobile, il guasto al “gobbo” del suo discorso e alcuni problemi audio avevano rovinato il suo intervento all’Assemblea del giorno prima a New York.

Il complotto della scala mobile

In un post sulla sua piattaforma Truth Social il tycoon ha sostenuto che una scala mobile su cui si trovavano lui e sua moglie Melania «si è fermata bruscamente» mentre si dirigevano al piano principale. Rischiando di farli cadere. Poi ha chiesto l’arresto del responsabile. Ha anche sostenuto che il “gobbo” che doveva aiutarlo nel discorso si è spento all’inizio dell’intervento. E che i leader mondiali presenti nella sala non sono riusciti a sentirlo. A causa di un guasto all’impianto audio. «Non uno, non due, ma tre eventi molto sinistri!», ha scritto Trump. Per il quale, evidentemente, tre indizi fanno una prova.

«Tre eventi molto sinistri!»

I funzionari delle Nazioni Unite hanno fatto sapere a Reuters che il meccanismo di sicurezza integrato nella scala mobile era stato attivato. E che il “gobbo” era gestito dalla Casa Bianca, non dall’organizzazione. Definendo la serie di eventi «triplice sabotaggio», Trump ha affermato di aver chiesto all’Onu di conservare i filmati delle telecamere di sicurezza e di aver richiesto un’indagine. Ha anche detto che i Servizi Segreti Usa stavano indagando sulla questione. «Ho subito pensato: “Che razza di posto è questo?”. Ho quindi iniziato a fare un discorso senza gobbo, che ha iniziato a funzionare circa 15 minuti dopo. La buona notizia è che il discorso ha ricevuto recensioni fantastiche. Forse hanno apprezzato il fatto che pochissime persone avrebbero potuto fare quello che ho fatto io», ha scritto su Truth.

Il «triplice sabotaggio»

I funzionari dell’ONU non hanno risposto immediatamente alla richiesta di un commento sulla richiesta di Trump di un’indagine. Un portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, ha dichiarato lunedì 22 settembre che un’immagine esterna all’unità di elaborazione centrale della scala mobile indicava che questa «si era fermata dopo che un meccanismo di sicurezza integrato sul gradino a pettine era stato attivato in cima alla scala mobile». Dujarric ha affermato che l’operatore video di Trump stava risalendo la scala mobile a ritroso per catturare il suo arrivo con la first lady. «L’operatore video potrebbe aver attivato inavvertitamente la funzione di sicurezza», ha affermato.

Il sistema audio difettoso?

Un altro funzionario delle Nazioni Unite ha invece dichiarato martedì a Reuters che la Casa Bianca aveva utilizzato un proprio gobbo. Rispondendo all’accusa secondo cui i delegati non erano riusciti a sentire Trump, il funzionario ha affermato che il sistema audio era stato progettato per consentire alle persone sedute ai propri posti di ascoltare i discorsi tradotti in sei lingue diverse tramite auricolari.