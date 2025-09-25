Giorgia Meloni, tre anni al governo: Le Figaro celebra il percorso «senza errori» e l’obiettivo dei 10 anni

Il quotidiano francese sottolinea la popolarità stabile della premier italiana e la solidità della sua coalizione, mentre guarda già alle elezioni del 2027

Tre anni alla guida dell’Italia, un percorso definito «senza errori» dal quotidiano francese di centrodestra Le Figaro, che ha analizzato la sorprendente stabilità politica conquistata da Giorgia Meloni in un Paese come l’Italia, storicamente caratterizzata da governi brevi e coalizioni fragili. Secondo il giornale francese, la presidente del Consiglio ha saputo mantenere un consenso personale del 37%, superiore a quello iniziale, mentre il suo partito, Fratelli d’Italia, resta stabile attorno al 30% nelle intenzioni di voto. Numeri che le permettono di guardare già al 2027 con l’obiettivo dichiarato di rimanere dieci anni al potere.

Una maggioranza più che solida

Le Figaro evidenzia come Meloni abbia beneficiato di una maggioranza chiara al Parlamento, frutto di un patto preelettorale consolidato, che ha permesso a Fratelli d’Italia di dominare la coalizione di centrodestra e relegare i partner politici a quote inferiori al 10%. La coesione interna del governo, unita a un’opposizione frammentata, avrebbe reso la leadership della premier difficile da contestare, sempre secondo la testata francese.

La costruzione dell’immagine

Il quotidiano francese sottolinea inoltre la capacità di Meloni di costruire la sua immagine internazionale, mantenendo un ruolo centrale nella Nato e coltivando relazioni personali con i principali leader mondiali. La padronanza di più lingue, tra cui inglese, francese e spagnolo, avrebbe facilitato i rapporti diplomatici e confermato la sua visione transatlantica.

Il paragone con Silvio Berlusconi e Matteo Renzi

Le Figaro paragona il percorso di Meloni a quello dei precedenti leader italiani, come Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, evidenziando la abilità dell’attuale premier nel combinare disciplina interna e autonomia politica. Anche questo aspetto, avrebbe contribuito a consolidare una credibilità duratura sia in Italia sia all’estero.