Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
SPORTAcquaCinaGiovaniNazionale italiana

Trionfo azzurro ai Mondiali di canottaggio, medaglia d’oro dell’Italia nel quattro di coppia maschile

25 Settembre 2025 - 12:22 Ugo Milano
embed
nazionale canottaggio quattro di coppia
nazionale canottaggio quattro di coppia
L'equipe da medaglia d'oro ha dedicato la vittoria a Filippo Mondelli, prodiere morto nel 2021

Medaglia d’oro nel quattro di coppia maschile allo Shangai Water Sports Center, che si colora d’azzurro. Per i canottieri Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili è la seconda volta dopo il successo in Bulgaria nel 2018. Primo oro in carriera invece per il prodiere Luca Chiumento, che ha vogato al posto del già campione mondiale Filippo Mondelli, morto nel 2021 per un tumore. Proprio a lui, «Pippo», i compagni hanno dedicato la vittoria srotolando il tricolore in suo omaggio.

La gara

Già dalla partenza è stato chiaro che la squadra azzurra avrebbe occupato il primo posto sul podio. Un’imbarcazione di vantaggio guadagnata già in partenza, poi uno sprint in velocità fino a tagliare il traguardo con due secondi di distacco. Seconda la Gran Bretagna e terza la Polonia. Assenti in finale i Paesi Bassi, campioni olimpici a Parigi.

Articoli di SPORT più letti
1.

Israele via dai mondiali di calcio, Francesca Albanese terremota il girone dell’Italia. Missiva a Fifa e Uefa degli esperti Onu sulla Palestina: «Dovete escludere la squadra»

2.

Tennis, botta e risposta tra Alcaraz e Sinner. Lo spagnolo: «Jannik tornerà migliorato». L’ex numero 1: «Lo spero. Ci vorrà tempo»

3.

Federica Brignone e l’infortunio: «Non so se ce la farò a tornare. Il ritiro? Non voglio»

4.

La famiglia Lorenzi al funerale di Matteo Franzoso: «Il sacrificio di Matilde non è servito»

5.

È un’Italvolley schiacciasassi, 3-0 al Belgio e semifinale prenotata: si avvicina il sogno mondiale

leggi anche
giro dell'emilia ciclismo bologna
SPORT

Bologna, il Comune chiede l’esclusione del team Israele dal Giro dell’Emilia: «Non è una posizione contro gli atleti, ma lo sport rappresenta valori opposti»

Di Ugo Milano
jannik sinner carlos alcaraz tennis
SPORT

Tennis, botta e risposta tra Alcaraz e Sinner. Lo spagnolo: «Jannik tornerà migliorato». L’ex numero 1: «Lo spero. Ci vorrà tempo»

Di Alba Romano
SPORT

Arrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma, sequestrati bastoni e taglierini. Città blindata per la partita di stasera

Di Ugo Milano