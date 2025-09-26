Cade da cavallo durante il lavoro in una cascina del Biellese: morta una 24enne

La ragazza stava "muovendo" i cavalli come faceva ogni giorno, quando è caduta dall'animale che montava

Un incidente questa mattina, 26 settembre, è costato la vita a Carola Dettoma, classe 2001, che lavorava alla cascina San Grato, un’azienda agricola di Cossato, nel Biellese. La ragazza sarebbe caduta mentre stava montando un cavallo dell’allevamento, ma si sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente. Inutile l’intervento del 118, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono ora sul posto per svolgere gli accertamenti necessari.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza, dipendente del maneggio, sarebbe stata intenta a “muovere” i cavalli come faceva ogni giorno, quando è caduta mentre ne stava cavalcando uno. Tra i cavalli Carola aveva trascorso la vita: era un atleta di dressage e altre discipline ippiche e un accompagnatore equituristico. La ragazza era solita condividere sulle sue pagine social molte immagini del suo lavoro con gli animali e delle sue gare. Subito dopo l’incidente, le sue condizioni hanno immediatamente fatto presagire il peggio e dalla cascina è stato chiamato il 118. Quando i soccorritori dell’ambulanza medicalizzata sono arrivati sul posto, però, per la giovane non c’era più nulla da fare. L’azienda agricola di Cossato è stata poi raggiunta anche dai carabinieri e dai tecnici dello Sprea per i rilievi del caso.

