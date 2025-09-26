Il giovane sequestrato in piazza a Vittoria (Ragusa)

Figlio di un commerciante di zona. I rapitori erano armati e incappucciati

Costretto a salire in auto da due uomini armati e incappucciati. Così è stato rapito un giovane siciliano intorno alle 21.30 di ieri, 25 settembre. L’accaduto ha destato molto allarme a Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano dove c’è il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno d’Italia. Il ragazzo è figlio di un commerciante della zona.

I banditi prima di andare via hanno preso il cellulare della vittima e lo hanno lasciato sul posto a terra, probabilmente per non farsi tracciare. Le due auto, dopo il sequestro di persona, sarebbero fuggite in direzione di Pedalino. Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un’area estesa del Ragusano. La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato alcun commento sull’accaduto.