Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
ATTUALITÀArrestiCampaniaDisabilitàGiovaniInchiesteNapoliSequestri di personaTortura

Rapiscono un disabile e lo torturano per ore, l’orrore a Pompei «per divertimento»: il gioco crudele in piscina di due 20enni

20 Settembre 2025 - 12:53 Giovanni Ruggiero
embed
auto polizia
auto polizia
Due persone sono state arrestate, accusate di sequestro di persona e lesioni personali aggravate. La procura contesta l'aggravante dei «motivi abietti e futili»

Hanno rapito per strada un disabile e lo hanno torturato per almeno due ore un disabile «per divertimento» due 20enni arrestate dalla polizia di Pompei. I fatti risalgono all’agosto 2024 e si sarebbero svolti in una casa a Torre Annunzia, nel Napoletano. I due avrebbero costretto la vittima con la forza a salire sulla loro auto in pieno giorno. L’uomo è stato portato nell’abitazione di uno degli aggressori, dove ha subito violenze per ore.

Il sequestro per strada e il gioco crudele in piscina

Come emerge dall’ordinanza del gip del tribunale di Torre Annunziata, i due avrebbero coperto la bocca della vittima per impedirle di chiedere aiuto, arrivando persino a metterle un braccio intorno al collo. Una volta nell’abitazione, gli sono stati sottratti cellulare e chiavi di casa, privandolo di ogni possibilità di fuga per circa due ore. In casa, l’uomo è stato ripetutamente offeso con insulti, picchiato e poi gettato nella piscina presente nell’abitazione. La vittima non sapeva nuotare e, nonostante urlasse e chiedesse aiuto dicendo di non riuscire a respirare, sarebbe stata costretta con la forza a rimanere in acqua. Le lesioni riportate dalla vittima hanno interessato diverse parti del corpo. Alla fine dell’incubo, l’uomo è stato abbandonato in un fondo agricolo.

L’aggravante dei «motivi abietti e futili»

La Procura di Torre Annunziata sottolinea un aspetto che rende questa vicenda ancora più sconcertante: i due indagati avrebbero agito «per motivi abietti e futili, all’esclusivo fine di diletto, con sevizie e crudeltà inutilmente inferte ad una persona disabile e approfittando della sua minorata capacità che ne limitava la possibilità di difesa». Nei confronti dei due la procura contesta i reati di sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Uno degli indagati ha ricevuto la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare direttamente nel carcere di Poggioreale, dove si trovava già detenuto per un altro procedimento penale.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gino Cecchettin, la reazione al pestaggio di Filippo Turetta in carcere: «Perché non mi fa sentire felice»

2.

L’intervista shock al figlio di Totò Riina: «Con l’omicidio Falcone mio padre non c’entra. Era un uomo con la U maiuscola»

3.

Paolo Mendico suicida per i bulli, la procura dei minori convoca 4 compagni. «C’era chi rideva ai funerali»

4.

Ravenna blocca esplosivi per Israele, Rimini cancella lo stand alla fiera: l’Emilia-Romagna prende posizione su Gaza

5.

Saray Arias Fernandez, la studentessa Erasmus travolta e uccisa sulle strisce a Napoli: il Suv guidato da un 18enne con la targa prova

leggi anche
scuola disabile
SCUOLA E UNIVERSITÀ

In sedia a rotelle tutto il giorno con gli abiti sporchi di urina, preside a processo per maltrattamenti su un alunno disabile: «Avevo chiesto aiuto all’Asl»

Di Ugo Milano
centro professionale don calabria verona piscina
ATTUALITÀ

16enne trovato morto in una piscina, la fuga dalla lezione al centro per disabili: la tragedia in una villa a Verona

Di Ugo Milano
corte di cassazione padri separati assegno mantenimento
ATTUALITÀ

La Cassazione: si può sgomberare un immobile anche se c’è un bambino o un disabile

Di Alessandro D’Amato
caserta accoltellamento
ATTUALITÀ

«Mi hanno picchiato anche quando ero a terra», il racconto del 21enne con disabilità pestato a Sanremo: «Ora non riesco più a camminare»

Di Alba Romano
disabile pestaggio sedie sanremo giovani fermati
ATTUALITÀ

Inseguono un disabile con difficoltà motorie e lo prendono a sediate: pestaggio shock nel centro di Sanremo. Tre giovani fermati, si cerca un quarto

Di Ugo Milano
donna disabile israeliana respinta
ATTUALITÀ

La turista israeliana disabile respinta dalla ditta di taxi di Milano: «Spiacenti, ma a Gaza c’è il genocidio»

Di Alba Romano
novate milanese spara figlio compagna arrestato
ATTUALITÀ

Genzano, 30enne con disabilità mentale picchiata da un’infermiera con un mattarello in una struttura ospedaliera

Di Alba Romano
scuola docente insulti
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il prof che dice «ebreo, handicappato, rompiballe» e viene sospeso dalla scuola, ma poi il tribunale lo assolve

Di Ygnazia Cigna