La portavoce della Flotilla Maria Elena Delia: Grazie a Mattarella, ma non accettiamo sua proposta – Il video

26 Settembre 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Abbiamo ricevuto la proposta da parte del presidente Mattarella di accettare per il bene nostro e la tutela della vita umana in generale, che condividiamo al 100%, di deviare la nostra rotta e accettare la proposta di mediazione di portare gli aiuti a Cipro, e da lì poi, grazie all'intermediazione di Nazioni Unite, del Patriarcato di Gerusalemme e del governo italiano come parte logistica, farli arrivare a Gaza. Noi non possiamo accettare l'appello perché questa proposta arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio d'essere attaccate". Così, in un video pubblicato su Facebook, la portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia. Ig Flotilla Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

