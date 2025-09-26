Salvini: «Lavoriamo al permesso di soggiorno a punti per gli immigrati, come la patente»

In un'intervista a Mattino 5 il vice premier ha rilanciato l'idea di togliere punti a tutti coloro in possesso del permesso di soggiorno che commettono reati

Un permesso di soggiorno a punti, come una patente da cui detrarre i crediti se si commette un’infrazione. È questa l’idea rilanciata dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il suo intervento nella trasmissione Mattino 5. Alla domanda del conduttore Francesco Vecchi a proposito di un ipovedente rapinato sul tram a Milano, il ministro risponde: «Come Lega non ci accontentiamo di tenerli in carcere questi delinquenti, è necessaria l’espulsione». E poi rilancia: «Stiamo lavorando al concetto di permesso di soggiorno a punti. Come c’è la patente a punti e per chi guida drogato o ubriaco o usa il telefonino alla guida si tolgono dei punti e si sospende la patente perché la vita è sacra».

Una proposta già sentita

«A maggior ragione se ti concedo la cittadinanza e ti apro le porte di casa mia e commetti reati e infrazioni, ti tolgo i punti e posso rispedirti al tuo Paese» conclude Salvini. Non è la prima volta che il vice premier rilancia questo tipo di soluzione. Già a giungo, in un’intervista a Libero, aveva detto: «Come Lega stiamo lavorando per aggiornare il “permesso di soggiorno a punti”, per revocarlo a chi per esempio commette reati o infrazioni, tradendo la fiducia che l’Italia ha concesso loro».