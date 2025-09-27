I deliri di Bandecchi su Gaza: «Bambini mai morti, sto con Israele». Scoppia la bufera – Il video

La reazione politica non si è fatta attendere. Nicola Fratoianni (Avs) ha chiesto un intervento diretto della premier

Un nuovo caso politico arriva da Terni, dove il sindaco Stefano Bandecchi ha pubblicato sui social un video destinato a far discutere. «Lo Stato vero della Palestina – aggiunge – non è certo quello guidato da Hamas perché gli stessi palestinesi dicono che Hamas se ne deve andare», dice, accompagnando il post con: «Non me ne frega un ca**o se ve ne andate a f*****o io sto con Israele. Aggiungo specialmente se siete fascistelli godo ancora di più».

I deliri di Bandecchi

Il post ha generato centinaia di reazioni, nella quasi totalità negative. In risposta ai commenti, Bandecchi ha rincarato la dose scrivendo parole che hanno sollevato ulteriore indignazione: «20.000 bambini non sono mai morti. E questo è il primo punto. Solo voi credete ad Hamas, poi viene naturale dire che i bambini della Striscia finiscono la loro infanzia a nove anni, dato che le bambine vengono a quell’età trombate. 20mila non sono mai esistiti, gli altri sono soldati di Hamas. Non voluto neppure dell’Autorità palestinese che poteva essere Stato dal 1048».

Le reazioni

La reazione politica non si è fatta attendere. Nicola Fratoianni (Avs) ha chiesto un intervento diretto della premier: «Questo è il sindaco di Terni. Meloni ha nulla da dire sulle parole schifose di un suo alleato?». Durissimo anche il senatore dem Walter Verini, che su X ha scritto: «Il sindaco di Terni Bandecchi ha detto su Gaza e sui bambini uccisi cose ripugnanti e spregevoli. Non sa cosa sia il senso del decoro, dell’umanità. Vergogna, offende innanzitutto la comunità ternana, fatta di persone che a differenza sua umanità e solidarietà le conoscono».