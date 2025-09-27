La figlia di Gisèle Pelicot: «Non parlo più con mia madre, mi ha abbandonato»

La figlia di Dominique Pelicot: «Lei ripeteva "È il mio processo, non quello della famiglia".

Il 19 dicembre si è chiuso ad Avignone il processo che ha portato alla condanna di Dominique Pelicot e di cinquanta complici per gli stupri ai danni di Gisèle Pelicot, drogata e violentata per anni. Gisèle, testimone chiave in aula, è stata celebrata come simbolo di coraggio in tutto il mondo. Ma per la figlia, Caroline Darian, la vicenda nasconde dei risvolti ignari al grande pubblico. Dopo aver raccontanto in un libro il rapporto con la figura paterna, ora Darian è pronta a mettere in luce anche la complicata relazione con la madre, alla quale si rivolge sempre con il suo nome. «È stato il processo di mia madre Gisèle, non della nostra famiglia. Lei sa che mio padre Dominique è un predatore seriale, è coinvolto in casi criminali che cominciano ben prima, e sa che potrebbe avere violentato anche me e altri membri della famiglia, ma su questo lei non ha voluto e non vuole parlare. Gisèle mi ha abbandonato, io e lei non ci parliamo più».

Il processo

Oggi Caroline Darian vive a Parigi, è madre e lavora come responsabile della comunicazione di un grande gruppo. Il processo di Avignone ha avuto eco mondiale, ma per Darian ha mostrato solo una parte della verità: «Dominique Pelicot ha concluso la sua carriera criminale drogando sua moglie per 10 anni , ma non ha cominciato con Gisèle. È coinvolto in crimini cominciati negli anni 80-90, è forse un serial killer oltre che un predatore. Ma ci si è occupati solo di Gisèle». Un risentimento che affonda le radici uno dei momenti chiave del processo, in cui la madre ha scelto di non rispondere sulle violenze subite da Caroline: «Quello è il momento di non ritorno» ricorda la figlia.

Le foto di Caroline Darian

Da allora i rapporti tra madre e figlia si sono interrotti. «Non esistono. Non ho più alcuna relazione con mia madre. Lei vive la sua nuova vita, e io continuo la mia» racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Una frattura che nasce anche da una divergenza di sguardo sulla figura del padre: «Credo che cerchi ancora di trovargli delle circostanze attenuanti» nonostante ci siano delle foto che mostrano Caroline Darian priva di sensi e seminuda: «Spero in un nuovo processo che chiarisca quello che è successo a me. Dominique ha 72 anni, è stato condannato a 20 ma tra riduzioni varie tra 6-7 anni potrebbe uscire. E ricominciare».