Global Sumud Flotilla, Schlein: "Bene parole Mattarella, si continui dialogo con Patriarcato latino" – Il video

27 Settembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2025 "Condividiamo le parole, l'appello di ieri del presidente Mattarella che ha riconosciuto l'alto valore umanitario di questa missione. Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato latino di Gerusalemme per la disponibilità ad una mediazione che assicurasse l'obiettivo di portate gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua visita agli spazi del The Social Hub dove è in corso la festa per i 40 anni di Arcigay. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

