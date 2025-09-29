La malattia del figlio, le petizioni contro il lockdown, il cartello per Trump: chi Jake Sanford, l’autore della strage in Michigan

Ex marine, aveva con sé anche esplosivi. Lavorava come camionista. La firma contro l'aborto in Michigan e la scritta Trump-Vance prima di un cartello di stop

Thomas Jacob Sanford, l’autore della strage in Michigan, era un veterano dell’Iraq. Aveva combattuto dal 2004 al 2008. L’attacco alla chiesa mormone di Grand Blanc ha provocato quattro morti e otto feriti. Lui è stato ucciso dopo 9 minuti dalla chiamata ai soccorsi. I membri adulti della congregazione hanno fatto da scudo per proteggere i bambini presenti nella chiesa. Quella di Grand Blanc è la 324esima sparatoria di massa negli Stati Uniti nel 2025, secondo il Gun Violence Archive. E la terza in meno di 24 ore, dopo quella nella Carolina del Nord e quella in Texas, con due vittime e uno shooter anche lui veterano dell’Iraq.

La sparatoria di Grand Blanc

Sanford si è prima schiantato con la sua automobile contro la chiesa e poi ha aperto il fuoco con un fucile d’assalto, dando alla fine fuoco all’edificio. 40enne, ex marine statunitense della vicina città di Burton, ha attaccato la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni usando probabilmente un accelerante (forse benzina) per alimentare l’incendio. Aveva con sé anche alcuni esplosivi. Una testimone ha dichiarato alla televisione WXYZ di aver sentito «un grande botto e le porte sono esplose. Ho perso degli amici lì dentro e alcuni dei miei bambini delle elementari, a cui insegno la domenica, sono rimasti feriti. È molto devastante per me», ha detto.

«Attacco contro i cristiani»

«Questo sembra essere un altro attacco mirato contro i cristiani negli Stati Uniti», ha dichiarato il presidente americano Donald Trump sul suo social network Truth. «Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve cessare immediatamente!», ha aggiunto, meno di tre settimane dopo l’assassinio dell’influencer conservatore Charlie Kirk. L’FBI, la polizia federale degli Stati Uniti, è stata incaricata di condurre le indagini e sta «indagando su questo come un atto di violenza mirata», ha dichiarato l’agente speciale Reuben Coleman durante la stessa conferenza stampa.

La chiesa mormone

La Chiesa mormone, ufficialmente nota come Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, si considera una confessione cristiana, ma basa la sua dottrina sul Libro di Mormon, che i seguaci di questa religione considerano una sacra scrittura, contenente più parole di Gesù Cristo della Bibbia. Ha sede nello stato americano dello Utah, dove fu fondata nel 1830. L’attacco di Grand Blanc segue di un mese l’attacco perpetrato a fine agosto contro una chiesa adiacente a una scuola cattolica a Minneapolis nel Minnesota. Due bambini sono stati uccisi e una ventina di persone sono rimaste ferite.

Chi è Thomas Jacob Sanford

Un portavoce dei Marines ha dichiarato alla Cnn che Sanford è stato sergente e ha ricevuto numerose medaglie per il suo servizio, durato dal 2004 al 2008. È stato impiegato durante l’operazione Iraqi Freedom per diversi mesi a partire dall’estate del 2007. Sanford si è diplomato alla Goodrich High School nel 2004. Gli account sui social media collegati alla famiglia di Sanford mostrano che era sposato e aveva almeno un figlio, un maschio piccolo. Secondo una pagina GoFundMe del 2015, la famiglia aveva bisogno di donazioni per contribuire a pagare le cure mediche del figlio di Sanford, nato con una rara malattia genetica.

La malattia del figlio

Secondo il racconto della pagina Facebook a lui dedicata al neonato è stata diagnosticata una condizione chiamata iperinsulinismo congenito, che ha richiesto una lunga degenza ospedaliera e diversi interventi chirurgici per rimuovere parti del pancreas. Le condizioni di salute del bambino hanno avuto un impatto economico sulla famiglia. Un articolo di giornale locale riportava che Sanford aveva chiesto un congedo dal suo lavoro di camionista alla Coca Cola per stare con il figlio. Altri post sulla pagina Facebook della madre di Sanford mostrano che Sanford era un cacciatore e che posava con cervi e altra selvaggina.

Il tifo per Trump

I registri parlano anche di un problema legale sorto da un’apparente controversia sul pagamento dell’affitto nello Utah. Sanford viveva in una casa di mattoni nell’isolato 4100 di East Atherton Road a Burton, nel Michigan, a 15 minuti di auto dalla chiesa che ha attaccato. Il Daily beast fa sapere che le immagini della residenza del sospettato su Google Maps, datate giugno 2025, mostrano un poster blu di Trump appeso alla sua recinzione, appena sopra un cartello rosso di “stop”. Alcuni utenti dei social media hanno detto che il cartello di Trump dimostra che è un repubblicano. Secondo altri la posizione del poster – appena sopra un cartello di “stop” – era un’indicazione che voleva “fermare Trump”.

I temi Maga

Sanford aveva firmato negli anni due petizioni. Una per l’ iniziativa “Unlock Michigan” del 2021 volta ad abrogare i poteri di emergenza pandemica della governatrice democratica Gretchen Whitmer. E una del 2020 promossa da Right to Life Michigan per mettere al bando una procedura di aborto. Kim Vetter della polizia dello Stato del Michigan ha affermato che qualsiasi speculazione sulle motivazioni di Sanford è «esattamente ciò che è: una speculazione». In famiglia Sanford era chiamato Jake: «È un ragazzo cresciuto in casa che sente la mancanza della sua famiglia quando non c’è», ha detto suo padre prima della sua partenza per l’Iraq. «Jake parte volontariamente e ha intenzione di tornare in questa comunità al termine del servizio. Siamo molto orgogliosi di lui».