Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀInchiestePalermoSiciliaSparatorie

Palermo, spari durante la processione: ferita una donna incinta

29 Settembre 2025 - 10:51 Ugo Milano
embed
sferracavallo
sferracavallo
L'episodio si è verificato a Sferracavallo durante le celebrazioni per i santi Cosma e Damiano

Momenti di panico a Sferracavallo, quartiere della zona Nord di Palermo, dove una donna di 21 anni incinta è rimasta ferita di striscio da un colpo di pistola durante una rissa scoppiata nella notte tra domenica e lunedì, nel pieno dei festeggiamenti per i Santi Cosma e Damiano L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte, in via Torretta, mentre la processione a seguito dei santi stava per rientrare in chiesa. Secondo le prime ricostruzioni, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno proveniente dal quartiere Zen e uno dalla Marinella. La lite, scoppiata inizialmente vicino alle giostre allestite per la festa, sarebbe degenerata fino a spostarsi in strada, dove si sono sentiti diversi colpi di arma da fuoco e sarebbero comparsi anche coltelli.

Gli spari e la fuga

La donna ferita è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Cervello. Non sarebbe in pericolo di vita. A seguito degli spari, centinaia di persone sono fuggite in preda al panico: chi era vicino all’ingresso della chiesa è stato travolto dalla folla in fuga, che si è riversata nelle vie adiacenti per trovare riparo. Poco dopo, intorno alle 2.30, altri colpi di pistola sono stati esplosi contro la saracinesca di una macelleria, nella zona della Marinella. Sulla vicenda indaga la polizia che non esclude che le due vicende siano collegate.

Il parroco: «Più sicurezza per la festa»

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine la processione ha fatto il suo ingresso in chiesa accompagnata da centinaia di persone. Subito dopo, don Francesco Di Pasquale, parroco della chiesa di San Cosma e Damiano, ha preso la parola davanti ai fedeli ancora scossi: «Mi prendo la responsabilità di quello che dico: in una festa in cui c’è così tanta gente dobbiamo essere più tutelati. Ringrazio le forze dell’ordine presenti, ma speriamo che il prossimo anno ci sia una presenza maggiore. Hanno rovinato la festa più attesa, per la quale si fanno tantissimi sacrifici. Dovranno rispondere al Padre Eterno per ciò che hanno fatto». Il sacerdote ha poi denunciato la scarsa sicurezza predisposta per l’evento: «I vigili urbani avevano soltanto il compito di dirigere il traffico. Con noi c’erano pochissime forze dell’ordine. Non è possibile una cosa del genere».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caso Garlasco, i soldi nel mattone e la carriera da manager di Mario Venditti. L’ex procuratore di Pavia indagato per un appunto su di lui dei coniugi Sempio

2.

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina, la borsa da 2.800 euro e l’annuncio: «Mi sposo con Sabrina Colle»

3.

Don Patriciello minacciato durante la messa, uomo in fila per la comunione gli consegna un proiettile: «Così finite in carcere o nel camposanto»

4.

Vittorio Sgarbi si svela dopo la depressione e la lite con la figlia Evelina, le foto shock (al seggio) e le reazioni sui social

5.

Femminicidio di Cinzia Pinna, ora gli inquirenti vogliono sentire la fidanzata di Ragnedda. Spunta l’ipotesi dei complici

leggi anche
attacco chiesa michigan thomas jacob sanford
ESTERI

La malattia del figlio, le petizioni contro il lockdown, il cartello per Trump: chi Jake Sanford, l’autore della strage in Michigan

Di Alessandro D’Amato
ESTERI

Attentato in Michigan, 40enne attacca i fedeli e dà fuoco a una chiesa: morti e feriti. Trump: «Basta attacchi ai cristiani» – Il video

Di Diego Messini
molfetta sparatoria
ATTUALITÀ

Molfetta, rapina in gioielleria e sparatoria nel parcheggio: due feriti, arrestato un sospetto – Il video

Di Ugo Milano