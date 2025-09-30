I CDC non hanno sconsigliato i vaccini Covid

L'Organo si è limitato a proporre un aggiornamento delle linee guida

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) riportano che i CDC sconsigliano i vaccini Covid. Il sogno dei No vax sembra quindi essersi avverato. Ma è davvero così? Non proprio. Da notare che non viene mai citato un comunicato ufficiale dei CDC. Si linkano invece due testate note per diffondere sistematicamente fake news: The People Voice che a sua volta cita Infowars. Usare fonti che a loro volta ne citano altre – senza mai arrivare a una concreta fonte primaria – è peculiare di molta narrativa complottista. Lo abbiamo visto in una precedente analisi. Si parlava di presunti dati giapponesi che confermerebbero collegamento tra vaccini Covid e incremento dei decessi.

La didascalia più dettagliata riguardo ai CDC che sconsiglierebbero i vaccini Covid riporta quanto segue:

MESSAGGIO PER B & B (BASSETTI & BURIONI): ANCHE IL CDC VI HA ABBANDONATO

<<Un comitato consultivo federale sui vaccini ha finalmente rotto i ranghi, lanciando un duro avvertimento pubblico: i vaccini contro il COVID-19 non sono sicuri per tutti, votando all’unanimità per spostare le linee guida ufficiali dagli obblighi generali alla scelta individuale, nonostante i rischi mortali che comportano.

Tutti i 12 membri del Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (ACIP) hanno votato per aggiornare le linee guida, rendendo il “processo decisionale basato sull’individuo” il principio fondamentale, con l’enfasi sul fatto che il rapporto rischio-beneficio della vaccinazione è più favorevole per gli individui a maggior rischio di malattia grave da COVID-19 e più basso per coloro che non sono a maggior rischio secondo l’elenco dei fattori di rischio COVID-19 del CDC, per le persone di età compresa tra sei mesi e 64 anni.

Infowars.com riporta: L’ACIP ha votato contro una mozione che raccomandava che stati e giurisdizioni locali richiedessero la prescrizione medica per i vaccini contro il COVID-19. Il voto è rimasto in parità fino a quando il presidente dell’ACIP, Martin Kulldorff, ha votato “no” e la mozione è stata respinta.

La discussione sui vaccini contro il COVID-19 è stata guidata dal membro dell’ACIP Retsef Levi.

Un insider della CIA svela un complotto per “abrogare il Primo Emendamento” in seguito al falso attacco di Charlie Kirk

Levi ha presentato quattro mozioni da sottoporre al voto della commissione: raccomandare al CDC di promuovere sei rischi e incertezze specifici associati ai vaccini; raccomandare di richiedere prescrizioni per i vaccini contro il COVID-19; raccomandare che i pazienti siano informati sui rischi del COVID-19 e della sua vaccinazione prima di ricevere l’iniezione; e aggiornare le attuali linee guida in modo che le vaccinazioni contro il coronavirus per tutte le persone siano basate su “decisioni individuali”.

Durante le discussioni, il Comitato ha preso in considerazione prove sulla possibilità che il materiale genetico dei vaccini a mRNA possa essere incorporato nel genoma di un individuo e sulla possibilità che i vaccini possano causare cancro e malformazioni congenite. Il Comitato ha anche esaminato prove che collegano i vaccini contro il COVID-19 alla morte di 25 bambini.

Levi ha sostenuto che i vaccini contro il COVID-19 vengono trattati come farmaci da banco, nonostante offrano “benefici discutibili per molte persone”.

Ad agosto, la FDA ha approvato l’ultimo ciclo di vaccini contro il coronavirus, ma solo per le persone di età pari o superiore a 65 anni o che presentano fattori di rischio per una forma grave della malattia.

A maggio, il Segretario della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. ha ordinato ai funzionari sanitari di interrompere la raccomandazione dei vaccini contro il COVID-19 per i bambini altrimenti sani, e il CDC ha chiesto ai genitori di consultare un medico prima che i loro figli ricevano il vaccino contro il COVID-19.

L’American Academy of Pediatrics continua a raccomandare la vaccinazione annuale contro il coronavirus per tutti i bambini di età compresa tra 6 e 23 mesi e per i bambini più grandi.>>